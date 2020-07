Ekspert selgitab, mida saame teha, et meie kruusateed püsiksid sõidukorras

Ei saa salata, et autojuhina rõõmustan alati, kui rataste all hakkab jooksma mõnusalt tolmav maatee, kus liival ja kruusal peab autojuhi tähelepanu olema alati teele suunatud, sest sõitmine pole kaugeltki nii lihtne kui asfaldil: suurem kivi või järsem kurv võivad rooli ootamatult käest võtta. Kruusateel kihutamine on kohane siis, kui oled kogenud rallisõitja, muul ajal pead olema tähelepanelik ja mitte ületama lubatud kiirust.

Järk-järgult kaovad vanad toredad kruusateed, need kaetakse järjest mustkattega, mida on lihtsam hooldada ja mis on turvalisemad ka autojuhi vaatenurgast. Näiteks tänavu pannakse katte alla 171 kilomeetrit riigile kuuluvaid kruusateid – seda on umbes sama palju kui maad Tallinnast Tartusse.

Lisaks riigile kuuluvatele kruusateedele on ka omavalitsuse bilansis olevaid teid. Kuidas ma tavakodanikuna vahet teen, kas sõidan riikliku või madalama tasemega teel?

Kruusateel sõites sellest aru ei saagi. Üks võimalus on vaadata portaalist Tark Tee, mis seisunditasemega tee on ja kellele see kuulub. Teine võimalus on võtta ette Maa-ameti geoportaal ja valida sealt omakorda Maanteeameti kaardirakendus. Tavavaates on keeruline aru saada, milline on riigi- ja milline kohalik tee, selleks peaks teadma teenumbrite süsteemi, seda nii riigi- kui ka kohalike teede osas.

171 kilomeetrit on väga suur, vist lausa rekordiline arv kruusateede katmise mõttes. Kuidas valitakse välja need teed, millele kate peale panna?

Teehoiukavas on toodud põhimõtted, kuidas Maanteeamet (riik) kruusateele katte ehituse objekte valima peab. Meie lähtume analüütilisest objektide valikust viie kriteeriumi alusel. Loodame, et suudame selle aasta lõpuks koostöös maakondlike omavalitsusliitudega välja töötada põhimõtted, kuidas täiendata objektide valiku metoodikat selliselt, et ka omavalitsused saaksid objektide valikus kaasa rääkida.