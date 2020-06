Ajutise liikluskorralduse nõuded ja vahendid on ajaga kõvasti arenenud

Alles hiljuti hakkasid meil kehtima nõuded ajutise teekattemärgistuse kasutamisele ja selles osas on areng olnud tormiline. Näiteks eelmisel aastal hakkasime osal objektidel kasutama kollast teekattemärgistuse teipi, mis on suurepärane vahend, et markeerida lühikest aega näiteks pöörderada või tee külge. Teip liimitakse teele, see kannatab hästi liikluskoormust, kuid on samas õigete vahenditega kergesti eemaldatav.

Teip on kindlasti parem kui n-ö alaline ajutine värvimärgistus, mis tuleb eemaldata tööde lõppedes teelt kõrgsurvetehnoloogiat kasutades, mis omakorda teepinda kahjustab. Samas on see parem kui freesimine, mida veel 4–5 aastat tagasi palju kasutati ja mis jättis teekattesse sügava, liiklejate jaoks ebamugava jälje. Sõidujälge jäädes tekitab freesitud pind autos vibratsiooni, mis on tüütu ja ebamugav.

Ajutise märgistuse võlu on see, et see näitab liiklejale kätte sõiduraja ning teeb liiklemise selgemaks ja arusaadavamaks, seega täidab sama ülesannet, mida alaline teekattemärgistus.

Mujal maailmas on ammu kasutuses suunavad ohutuslambid. Valgel ajal ei tule nende mõju nii suurelt välja, kuid pimedas ja ümberpõikel annab nende kasutamine hea tulemuse: liikleja saab hästi aru, kuhu tee suundub.

Ohutuslampidest on eriti suur abi pimedas, kus need aitavad sõidusuunda tajuda. Need vahendid on eriti meie kliimas, kus suure osa aastast valitseb pimedus ja kehv suusailm, väga vajalikud.

Võrdselt tähtis on õigeaegne info jagamine

Tänapäeval on teetööde puhul vaat et sama oluline kui liikluskorraldusvahendite kasutamine, liiklejate ajakajaline informeerimine. Selles osas on Eesti tubli: ilmuvad pressiteated, töötab portaal Tark Tee, kus saab teekonda ette planeerida ja kus kõik liikluskorralduse muutused on peaaegu et reaalajas näha.