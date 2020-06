6 NÕUANNET | Praktilised soovitused tee-ehituse ajal liiklemiseks

1. Nõuanne: Kui liikleja teab, et ta satub oma teekonnal tee-ehitusobjektile, siis esimene ja kõige tähtsam asi on varuda aega. Praeguses ühiskonnas tundub, et iga sekund on arvel, kuid ehitusobjekte läbides tuleb arvestada täiendava ajakuluga. Kui minna kuskile aja peale, siis tasub oma teekond ette planeerida. Selleks sobib väga hästi rakendus Tark Tee, kust leiab kõige värskema info tee-ehituse objektide kohta, mis tee peale jäävad.

2. Nõuanne: Objektile lähenedes tasub kiirus maha võtta, et märgata ja jälgida ning loomulikult ka järgida liiklusmärke ja suunaviitasid. Kuna liikluskorraldus on selles kohas suure tõenäosusega muutunud, tasub olla eriti tähelepanelik ja mitte liigelda „mälu järgi” või vana harjumuse põhjal. Meenuvad juhtumid, kus uutest ringristmikest on sõidetud otse läbi ja toodud põhjendus, et ma olen ju 50 aastat siit otse sõitnud.

” Ajutine liikluskorraldus on alati projekteeritud põhimõttel, et kui järgid kehtestatud piiranguid ja hoiatusmärke, siis on sul piisavalt aega, et võimalikele muutustele reageerida!

3. Nõuanne: Liikluskorraldusvahenditega reguleeritakse objektil lubatud liikumiskiirust ja liikleja ülesanne on sellest kinni pidada. Ehitusobjektil tohib sõita tõesti ainult nii kiiresti kui lubatud: kui maksimaalne kiirus on 30 km/h, siis tuleb sõita kuni 30 km/h. Kui sõita kohas, kus suurim lubatud kiirus on 50 km/h 90 km/h-ga, ei jää juhil piisavalt aega, et vajadusel pidurdada kohas, kus tee on ebatasane, tegemist on põikekohaga, teel on teetöid tegev masin vms. Liigume suunas, kus kõik kehtestatavad piirangud peavad olema aja- ja asjakohased. Tasub näha, lugeda ja uskuda liiklusmärke.

4. Nõuanne: Kui objektil on liikluskorraldus arusaamatu või on näha mingeid ohtlikke olukordi või vastuolusid või on liikluskorraldusvahendid mingil põhjusel loetamatud, siis tasub sellest teada anda maanteeinfo tasuta lühinumbril 1510. Kuna liikluskorraldajad ei jõua alati igale poole, siis konstruktiivne tagasiside on teretulnud, samamoodi parandusettepanekud.