2 + 1 tee on ohutu liikluse mõttes tohutu edasiminek

Juhindume Eesti normidest, paljuski ka Rootsi omadest. Need normid said aluseks võetud, sest Rootsis on 2 + 1 teid tehtud ligi 30 aastat ja neil on maailmas kõige suurem kogemus. Samuti on kliima sarnane ehk näeme, kuidas mõjutavad liiklemist lumi, libedus jne. Ka paljud teised riigid on 2 + 1 teede ehitusel just Rootsi normid aluseks võtnud.

Kui nüüd täpsemaks minna, siis meie oleme oma 2 + 1 teedel võtnud aluseks Rootsi normi kõige laiema 2 + 1 ristlõike, mida nemad kasutavad uue 2 + 1 tee rajamisel, kus ei ole eraldi kõrvale rajatud kergliiklusteed. Seega tegelikkuses võib Rootsis kohata kitsamaid 2 + 1 teid kui meil.

Räägitakse, et meie tee-ehitajad proovivad „kokkuhoidu” teha ja rajavad lubatust kitsamaid 2 + 1 teid. Kas sellel müüdil on tõepõhi all?

Kui sõiduradade laiusest rääkida, siis kogu Euroopas on trend, et kitsam sõidurada aitab piirkiirusest paremini kinni pidada ja laiem soodustab kiiruseületamist. Seetõttu ei soovitata ka laiemaid sõiduradasid ehitada. 2 + 1 möödasõidualade pikkused jäävad vahemikku 1,2–2,5 km. Samas on konkreetsest lahendusest lähtuvalt võimalik rajada ka lühemaid möödasõidualasid.

Pikemaid möödasõidualasid ei ole soovitatav rajada, kuna samal ajal on vastassuunas üks sõidurada ja 3–5 km pikkustel lõikudel võib tekkida sõidukitest kolonn, mis omakorda vähendab liiklemise sujuvust.

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.