SUURES PILDIS | Soomaa viies aastaaeg! Vaata Eestimaa karmi ilu uue nurga alt

Soomaa rahvuspark meelitab lume minnes loodushuvilisi oma unikaalsete hiigelüleujutustega. Vaata ,kuidas kõik see vesine ilu läbi droonisilma välja näeb!

Soomaa rahvuspargi pindalast 80% on soostunud ja liigniiske pinnasega. Liigniiskus, mitme jõe sissevool ja lauge maa moodustavad ideaalse kombinatsiooni, et tekitada parimatel aastatel pea 200km2 suuruse veevälja. Kuna üleujutused on pea iga-aastased, on kohalik rahvas selle ristinud viiendaks aastaajaks.

Kuna loodusnähtus on regulaarne, hakkasid nutikamad ettevõtlikud inimesed loodushuvilistele pakkuma kanuu- ja süstamatkasid. Just see ongi parim viis Soomaaga tutvumiseks.

Kanuude rentimisega tegelev ärimees mainis mulle, et sel päeval olevat veetase juba märksa madalam kui eelneval nädalavahetusel (23. ja 24. märts). Nüüd langevat vesi igapäevaselt umbes 10cm.

Tundub, et äri õitseb hästi, sest tee äär on autosid täis ja kohale tullakse mitmekümnekesi.

Tõramaa puisniidu lõkkekoht.

Kõrgelt taevast on hästi arusaadav, kus asub Halliste jõe säng, mis lookleb mööda puisniitu. Ülalt alla vaadatuna meenutab parajat soolikat.



Kõrgelt taevast ulatub vesi pea silmapiirini välja. Pildi järgi ei oskaks arvatagi, et suvel on siin rohumaad. Seda reedab vaid mõni üksik puu või põõsas keset suurt "järve".

Puisniidu ääres olev metsaalune on samuti kõik vee all ning kanuudega täiesti sõidetav.





Selline ongi Soomaa viies, väga märg, aastaeg.