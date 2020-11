Villu Vane: trahv roolis telefoni kasutamise eest võiks olla kordades suurem

Seda, et suurem trahv kedagi rohkem korrale kutsuks või telefonist nina jõuga välja tõstaks, ta ei usu. Ent ka tema meelest tuleks seadust täpsustada.

“Tegeleda on vaja ikka probleemi juurpõhjustega, trahv ei ravi nutisõltuvust. Samas toetan ettepanekut, et kõrvalised tegevused oleksid liiklusseaduses eraldi paragrahvina välja toodud. Täna on see muu rikkumise all, kuid eraldi paragrahv aitaks luua statistilist selgust. Lisaks rõhutaks see, et riik peab antud rikkumist oluliseks.”

Kui autojuhtide jaoks on seaduses olemas mingigi pügal, siis jalakäijate nuhvlilembust ei reguleeri miski. Seda puudujääki möönab ka Sirle Loigo ja soovitab autojuhtidel olla seda tähelepanelikumad, et mitte põrkuda õnnetult teel end telefoni unustanud kõndijatega.

"Tänane liiklusseadus keelab juhil tegeleda kõrvaliste tegevustega sõidu ajal, jalakäijale taoline piirang ei laiene. Küll aga lasub igal liiklejal kohustus olla liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagada liikluse sujuvus, et vältida ohtu ja kahju tekitamist."

Liiklusekspert Villu Vane: praeguse trahvi mõju on tühine



Roolimobiilikut saab eksimuse eest trahvida kohapeal lühimenetluses 20 euroga, kirjalikus hoiatusmenetluses kuni 80 euroga. Kuna liiklusseaduse mõttes on tegemist “muu rikkumisega”, ei too korduvad rikkumised kaasa ka juhilubade kaotamist. Erandiks nii trahvisummade kui ka korduvkaristuste osas on vaid juhtumid, kus kõrvaliste tegevuste käigus on põhjustatud liiklusohtlik olukord.

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane leiab, et taolise trahvi mõju on suhteliselt tühine - võibolla pensionärile see mõjuks, aga nemad ei ole sihtgrupp ning roolis olles nutiseadet ei vaata. "Mulle tundub, et selline trahv suurt mõju ei avalda. Arvestades tegevuse ohtlikkust, võiks trahvisumma olla vabalt viis kuni kümme korda kõrgem. See ehk paneb mõtlema," arvab ekspert ja lisab kohe, et üksnes trahvisumma kergitamisest ei piisa.