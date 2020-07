Viis pluss üks nippi "Roolis ei loe" lubaduse täitmiseks

Kui autojuht ise ei suuda telefoni autos käest panna, tuleb appi võtta nutikad meetmed: toome allpool välja viis pluss üks nippi, mida autojuhid ise on jaganud ja mis aitavad "Roolis ei loe" lubadust täita. Enne, kui nutiseadmesse laadida järjekordset rakendust, tuleks katsetada paari lihtsat nippi, mis nõuavad küll enesedistsipliini, aga aitavad kaasa ühes tükis sihtpunkti jõudmisele.

Pane telefon laekasse või pakiruumi

Autosse istudes paarita telefon auto infosüsteemiga ja pane käeulatusest ära kas laekasse või kotiga pakiruumi. Nii väldid kiusatust foori taga peatudes või igaval sõidul telefoni näppida. Midagi ei juhtu, kui oled mõnda aega sõnumirakendustest eemal. Ja kui midagi tähtsat juhtubki, siis sellest saad sa kindlasti teada näiteks raadio vahendusel.

Vaigista telefon sõidu ajaks ja pane ära

Veelgi parem võimalus on telefon autosse istudes vaigistada: keerata maha teavitused, helinad, suminad, plinkimised ja muu ning siis see käeulatusest ära panna. Enamus rakendusi, mida allpool tutvustame, seda just teevadki – vaigistavad telefoni.

Kui navigeerid telefoniga, siis navigeeri. Ei muud!

Kui ainuke navigatsiooniseade on nutitelefon, aseta see sõidu eel hoidikusse, seadista teekond ja vaigista kõned ning sõnumid ja muu bling! Nii saad keskenduda teejuhistele ja liiklusele.

Kahekesi autos: ole minu assistent

Nipp, mis aitab väga hästi sõidu ajal sõnumite saatmise ja helistamise vastu: palu, et kaassõitja oleks su assistent. Sinu seade on tema käes hoiul ning tema näeb teavitusi ja saabuvaid kõnesid. Avastad ilmselt juba kümnekonna minutiga, et saad hakkama ilma assistendi ja telefonita ning oma kõned-sõnumid tehtud privaatselt puhkepausi ajal või sihtkohta jõudes.

Telefon vabakäeseadmega ühendatud

Kui sul pole võimalik muul ajal kui autoga sõites telefonikõnesid teha, ühenda telefon “käed vabad” seadmega. Kasuta helistamisel hääljuhtimist või kui see funktsioon puudub, vali number siis, kui auto on peatatud (mitte foori taga!).

Kõneledes leiad end (vähemalt Eestis) olukorrast, kus teine osapool soovib teema juurde hiljem tagasi pöörduda, kuna kiiresti liikuvale sõidukile "ei jõua levi järele" ning teine osapool kuuleb tihtipeale vaid kaja ja konsonantide paketti.