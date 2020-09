VIDEO | Politsei püüdis nutinäppijaid ja tegi karmi tõdemuse: täna nähtu on vaid jäämäe tipp!

"See, mida me reaalselt oleme vormistanud, on kergelt öeldes jäämäe tipp. Telefoni kasutamine sõidu ajal on Tallinnas massiline probleem!" kommenteeris kohapeal Delfile Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusjärelevalvekeskuse välijuht Villu Küttner. "Alati tahaks loota, et politsei tegevusest on kasu ja rikkumisi jääb vähemaks. Paraku rikkujad ikka jätkuvad."

Mida patustajad politseile vabanduseks toovad? "Massiline vabandus on see, et "ma lihtsalt võtsin korra kõne vastu ja ütlesin, et ma ei saa rääkida". Või "korraks vaatasin telefoni". Vabandusi on seinast seina, kõigil on mingi põhjendus võtta."

Pärastlõunal Sõle tänaval tuvastas politsei pooleteise tunniga 15 autojuhti mobiiltelefoni kasutamas, kuus turvavööta autojuhti, lisaks ka neli sõidu ajal telefoni kasutanud jalgratturit.