VIDEO | Ott Lepland liitus üleskutsega: hoidkem autoroolis telefonist eemale!

"Tänapäeva kiire elutempoga ühiskonnas, kus ajal on väga suur väärtus, hinnatakse kõrgelt seda, kui sinult küsitud tööd või mõnd muud eluvaldkonda puudutav küsimus saab kiire ja konkreetse vastuse. Sestap on väga tihedad need olukorrad, kus inimesed tegelevad kas töö või eraeluliste küsimustega just nimelt autoroolis olles telefoniga rääkides või sõnumitele vastates. Kui on kiiresti vaja pakilisele kõnele või sõnumile vastata, siis pargime enne auto ära või tegeleme sellega siis, kui oleme jõudnud sihtkohta! Roolis ei loe! Turvalist liiklemist meile kõigile!" räägib Lepland Delfi video vahendusel.

Delfil on käimas kampaania "Roolis ei loe", mille käigus muudame Eesti teed ohutumaks nii Sinu kui ka kaasliiklejate jaoks. Kutsume kõiki lugejaid meie üleskutsega liituma:

Jaga oma mõtteid, mis aitaksid leevendada olukorda, kus inimesed autoroolis telefoni järele haaravad - kirjuta e-posti aadressil rooliseiloe@delfi.ee ja teeme üheskoos Eesti liikluse turvalisemaks!

Räägi oma lugu: millistesse ohuolukordadesse oled sattunud liikluses nutitelefoni tõttu kas süüdlase, ohvri või tunnistajana? Kirjuta oma lugu aadressil rooliseiloe@delfi.ee või sotsiaalmeedias teemaviitega #rooliseiloe!

Kasuta Facebooki-raami "Roolis ei loe“!

Mine kampaanialehele delfi.ee/rooliseiloe ja telli „Roolis ei loe“ autokleebis!