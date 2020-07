VIDEO | Joel Ostrat pani käe alla "Roolis ei loe" üleskutsele: parandage end ka teie!

"Ka minul on võibolla see probleem olnud. Aga ma luban, et võtan ennast kätte ja parandan ennast! Palun parandage ennast ka teie! Kui sõidate autoga, siis tegelege auto juhtimisega, mitte uudiste lugemisega. Uudised ei põgene eest ära," ütleb Ostrat video vahendusel.

Kutsumaks eestimaalasi üles liigeldes nutitelefonist eemale hoidma ning säästma seeläbi iseenda ja kaasliiklejate tervist ja elusid, alustab Delfi kolmandat suve sotsiaalkampaaniat "Roolis ei loe". Kampaania käigus avame teemat läbi inimeste õpetlike lugude ja juhtnööride, arvamusartiklite, tuntud inimeste üleskutsete ning probleemlugude, mis valgustavad "roolinutijoobe" vastase võitluse kitsaskohti ja võimalusi nii Eestis kui ka maailmas.

Kutsume kõiki lugejaid meie üleskutsega liituma:

Räägi oma lugu: millistesse ohuolukordadesse oled sattunud liikluses nutitelefoni tõttu kas süüdlase, ohvri või tunnistajana? Kirjuta oma lugu aadressil vihje@delfi.ee või sotsiaalmeedias teemaviitega #rooliseiloe!

Kasuta Facebooki-raami "Roolis ei loe“!

Mine kampaanialehele delfi.ee/rooliseiloe ja telli „Roolis ei loe“ autokleebis!