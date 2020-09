VIDEO | Delfi eksperiment ringrajal: kuidas mõjutavad nutitelefon ja kohvitops autojuhi tähelepanu?

Eesti liikluseksperdid ja politseijuhid on viimastel aastatel korduvalt juhtinud tähelepanu, et nutitelefoni kasutamine autoroolis on muutunud liikluses sama ohtlikuks probleemiks kui alkoholijoobes autojuhtimine.

Koguni 68 protsenti Eesti autojuhtidest tunnistab, et nad kasutavad sõidu ajal telefoni, selgus hiljuti If Kindlustuse poolt läbi viidud uuringust.

Delfil on käimas kampaania "Roolis ei loe", mille käigus muudame Eesti teed ohutumaks nii Sinu kui ka kaasliiklejate jaoks. Kutsume kõiki lugejaid meie üleskutsega liituma:

Jaga oma mõtteid, mis aitaksid leevendada olukorda, kus inimesed autoroolis telefoni järele haaravad - kirjuta e-posti aadressil rooliseiloe@delfi.ee ja teeme üheskoos Eesti liikluse turvalisemaks!

Räägi oma lugu: millistesse ohuolukordadesse oled sattunud liikluses nutitelefoni tõttu kas süüdlase, ohvri või tunnistajana? Kirjuta oma lugu aadressil rooliseiloe@delfi.ee või sotsiaalmeedias teemaviitega #rooliseiloe!

Kasuta Facebooki-raami "Roolis ei loe“!

Mine kampaanialehele delfi.ee/rooliseiloe ja telli „Roolis ei loe“ autokleebis!