UURING | Iga kolmas autojuht peab roolis telefoni kasutamist suurimaks ohuks liikluses

Nii eesti- kui ka venekeelse Delfi keskkonnas küsitlusele vastanutest ütles 6 protsenti, et on telefoni kasutamise tõttu autoroolis olles kas teinud avarii või sattunud liiklusohtlikku olukorda, 13 protsenti, et on sel põhjusel sarnastesse olukordadesse sattunud kaassõitjana.

Kutsumaks eestimaalasi üles liigeldes nutitelefonist eemale hoidma ning säästma seeläbi iseenda ja kaasliiklejate tervist ja elusid, alustab Delfi kolmandat suve sotsiaalkampaaniat "Roolis ei loe". Kampaania käigus avame teemat läbi inimeste õpetlike lugude ja juhtnööride, arvamusartiklite, tuntud inimeste üleskutsete ning probleemlugude, mis valgustavad "roolinutijoobe" vastase võitluse kitsaskohti ja võimalusi nii Eestis kui ka maailmas.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe manitseb, et kuni inimesed ei hakka endale aru andma kõrvaliste tegevuste ohtlikkusest, jäävadki juhtuma rasked liiklusõnnetused, mis tegelikult oleks kergelt välditavad.

"Suurim probleem on roolimobiilikutega, kelle hulk liikluses on jätkuvalt kõrge. Lugedes sõidu ajal uudiseid või kirjutades sõnumit on inimese pilk järjest teelt eemal keskmiselt viis sekundit, kuid liikluses võib juba murdosa sekundi jooksul olukord ohtlikuks muutuda. Nii ei jõua ohu tekkides juht enam piisavalt kiiresti reageerida ning plekimõlkimine on selles loos positiivne stsenaarium. Seega on sõidukijuhi nutijoove vähemalt sama ohtlik kui alkoholijoove. Pärast õnnetust on juba hilja mõelda, et oleks võinud ehk mitte tegeleda nende asjadega. Kutsume kõiki ennetavalt oma käitumist autoroolis korrigeerima!" rääkis ta.

Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju sõnul soovitakse teemale keskendudes ühelt poolt tõsta liiklejate teadlikkust autoroolis kõrvaliste asjadega tegelemisega seotud ohtude osas, teisalt aga tõstatada ka laiemaid küsimusi, mille lahendamine lubaks näiteks politseil edukamalt rikkujaid ohjeldada.

"Kuigi asjatundjad on korduvalt rõhutanud, kuidas autoroolis telefoni näppimine võib olla ohtlikum kui purjuspäi juhtimine, saab sõidu ajal kõrvalistelt tegevustelt tabatud juhte endiselt karistada naeruväärselt väikeste summadega," sõnas ta. "Samuti koorub nii politseiga suheldes kui ka ise linnapilti jälgides aina selgemalt, et nutisõltuvus pole ainult autojuhtide probleem – ka jalakäijad ja jalgratturid satuvad või tekitavad seetõttu aina rohkem ohtu."