Roolis lugeda on imelihtne ehk kuidas ma loomkatseid tegin

Suure osa mu tööst moodustab uute sõidukite testimine. Kaasaegsed autod on üsna ühtemoodi head. Ostuotsust määrab üha rohkem emotsioon ning see omakorda sõltub suures osas mugavus- ja turvavarustusest, mida autoga kaasa saab. Ja mida aeg edasi, seda rohkem kõikvõimalikke abisid on, sest me liigume isejuhtivate sõidukite ajastusse. See omakorda tekitab autojuhis tunde, et auto on piisavalt tark, et inimese rumalaid otsuseid parandada.

Suured ekraanid ja vinged turva- ja juhiabid

Tootjad teevad panuse üha suurematele ekraanidele, ühenduvusele, turva- ja juhiabidele, mis muudavad auto peaaegu isejuhtivaks.

Kanada krediidiettevõtte CarLoans värske uuringu põhjal on uuema aja kõige kasulikumaks abisüsteemiks tunnistatud kohanduv kiirushoidja koos rajalhoidjaga, ehk seade, mis radarite ja kaamerate abil jälgib eespool, külgedel (ja kallimate süsteemide puhul ka taga) liiklust ja kohandab auto kiiruse sellele vastavaks, hoides sõidukit samal ajal kindlalt sõidujoonte vahel. Juhti mureks on seade sisse lülitada ning edasi on võimalik sõita isegi kuni paarkümmend sekundit nii, et käed ei ole roolil.

Võtame näiteks hetkel Eesti uute autode müügitabelite esinumbri, Toyota linnadžiibi RAV4, millega ma parasjagu pikka sõidutesti teen. Hübriidajamiga sõiduk on kõrge isteasendiga, uhkelt varustatud, särtsakas ja ökonoomne: maanteel ühtlasel kiirusel sõites saab hakkama umbes 5-liitrise kütusekuluga.

Aga mitte "öko" ei ole selle auto parim omadus vaid võimalus, pikalt roolis olles natuke vabamalt hingata. Lülitad kohanduva kiirushoidiku ja rajalpüsimise abi sisse ning lased autol roolida.