Nutitelefon roolis toob ohvreid: üha enam liiklusõnnetusi juhtub sõidurajalt välja kaldudes

„Hiljuti oli meil kurb näide, kus lapsevanem pööras roolis olles kogu tähelepanu lapsele ning auto sõitis teelt välja. Kannatada said nii juht kui laps,“ ütles ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. „Segaja võib ootamatult ilmuda ka lahtisest autoaknast. Näiteks ühele juhile lendas silma mesilane, teda silmast tõrjudes keeras aga juht auto vastassuunda. Kokkupõrkes vastutuleva sõidukiga said viga mõlemad juhid ja üks kaasreisija,” tõi Lepvalts näite.

Liiklusõnnetuste tagajärjed on reeglina seda raskemad, mida suurematel sõidukiirustel need juhtuvad. Seetõttu on raskemaid õnnetusi maanteedel rohkem. Ka linnades juhtub liiklusõnnetusi, kus inimesed saavad viga või hukkuvad. Tallinnas toimub aastas keskmiselt 500 isikukahjuga liikluskindlustusjuhtumit, Tartus ligi 100, Pärnus 50 ja Narvas 40 ringis. Lisaks on kolmandiku jagu selliseid inimvigastustega liiklusõnnetusi, mis ei kajastu liikluskindlustuse statistikas.

Inges Kindlustuse juhatuse esimees Voldemar Vaino tõi näite inimvigastustega lõppenud liiklusõnnetusest. „Sõiduk kaldus juhtimise ajal nutitelefoni kasutamise tõttu vastassuunavööndisse ja põrkas seal kokku teise sõidukiga. Liiklusõnnetuses said vigastada kolm inimest ja tekkis mitmekümne tuhande eurone kahju,“ selgitas Vaino.

Aastatel 2015-2018 kasvas liikluskindlustusjuhtumite arv 11 protsenti. Eelmisel aastal toimus Eestis kokku 32 400 liikluskindlustusjuhtumit, mille keskmine kahju oli 2000 eurot. Mullu oli Eestis neli liiklusõnnetust, mille kahju oli üle miljoni euro.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.