Nutisõltuvus pole vaid autojuhtide probleem: aina enam satub õnnetustesse rattureid

Noorem põlvkond altim kiivrit kandma?

Politseinikud on oma töös märganud erinevas vanuses käed lahti sõitjaid. Küll aga oleme märganud, et just noored kasutavad elektritõukerattaga sõites parema meelega kiivrit, mis ei aita küll õnnetusi ära hoida, kuid kaitseb kõige tõsisemate tagajärgede eest. Riigikogu menetluses olevate liiklusseaduse muudatustega pannakse alla 16-aastastele tõukeratturitele kiivri kandmise kohustus.

Soovitame noorte eeskujul kindlasti kiivrit kanda kõigil jalgratturitel ja kergliiklejatel. Kuigi see pole täiskasvanutele kohustuslik, võib see aidata ära hoida raskeid vigastusi. Näiteid ei tule kaugelt otsida. Alles hiljuti juhtus Tartus esimest korda hukkunuga liiklusõnnetus elektritõukerattal. 49-aastane mees põrkas elektritõukerattaga sõites kokku kaubikuga ja sai kõige tõsisemaid vigastusi just pea piirkonda.

Toetame igati neid lahendusi, mis võimaldaksid võimalikult paljudel kergliiklejatel maksimaalselt turvavarustust kasutada. Väga tervitatav oleks, kui kõik jalg- ja tõukerattaid rentivad firmad paneksid iga rattaga kaasa ka (muudetava suurusega ja iga kliendi jaoks desinfitseeritud) kiivri.

2019. aastal läbi viidud jalgrattaga liiklemise uuringust selgus, et 76 protsenti üle 15-aastastest jalgrattaga sõitjatest peab kiivri kandmist vajalikuks. 60 protsenti jalgrattaga sõitjatest on teadlikud, et kiivri kandmine on kohustuslik alla 16-aastastel lastel. Kõrgest teadlikkusest hoolimata kannab kiivrit alati või sageli vaid 27 protsenti täiskasvanud jalgratturitest.