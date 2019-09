Nutijoove 11-aastaste neidude pilgu läbi: täiskasvanud räägivad üht, teevad teist!

Desiree: Söömisega tuli mul kohe pähe, et neil võib olla kiire, seega on vaja roolis süüa. Nad teavad, et see on ohtlik, kuid arvavad, et suudavad kahte asja korraga teha.

Telefoni näppimisega on sama, suured inimesed ülehindavad ennast ning sellel hetkel on neile olulisem uudiste või muu sellise lugemine, kui nende ohutus.

Miks telefoni näppimine roolis on ohtlik?

Tui: Sest inimene kaotab tähelepanu ja ei märka, mis mujal toimub. Telefoni näppides seab ta enda ja teiste elu ohtu.

Desiree: Ohtlik on see sellepärast, et suurem osa inimese tähelepanu läheb telefonile, mis muudab liikluse sinu ümber tähtsusetuks. Telefoni vaadates ning ühe käega rooli keerates juhtuvadki õnnetused.

Tui: Hea on, kui üks käsi on roolil. Paljud istuvad autos nii, et mõlema käega saadavad sõnumit ja arvavad, et auto juhib nende eest.

Kirjelda olukorda, kus oled istunud autos ja täiskasvanu, kes autot juhib, on telefoni uudistanud. Mida sa sellel hetkel tundsid?

Tui: Hiljuti sõitsin ma ühe ema hea sõbrannaga koju ja ta näppis roolis telefoni. Ma tundsin, et ei oska midagi teha, sest ei julgenud talle öelda, et ta võiks tegeleda juhtimisega. See oli abitu tunne. Mõtlesin oma ema ja pere peale ja hakkasin nutma lihtsalt.

Desiree: Sõitsime ujuma ning mu sõbra ema juhtis, telefon silme ees. See tekitas ebaturvalise tunde, sest ta ei olnud 100 protsenti keskendunud sellele, mis ümberringi toimub.

Kui näed kedagi näppimas telefoni autos või muud moodi juhtimisega mitte tegelemast, siis mida sa teed? Millised on sinu võimalused kõrvalistujana olukorda lahendada?



Tui: Kui mu kõrvalistuja on telefonis samal ajal, kui ta juhib, siis ma algul ütlen talle, et ta keskenduks sõidule või üritan tema tähelepanu juhtimisele suunata. Mõnikord, kui see ka ei toimi, siis ma lihtsalt võtan tal telefoni käest ja peidan ära, sest kui telefon on inimese vaateväljast eemal, ei pruugi tal tulla tahtmist seda näppida. Mina arvan et kui kõrvalistuja näpib telefoni, siis tuleb ka juhil tahtmine telefoni näppida, nii et pigem võiks suhelda juhiga ja vaadata ringi.

Alati ma ei julgegi midagi teha. Emale ja kasuisale olen teinud märkuse, sest nemad on "omad", aga kui on mõni mitte nii lähedane täiskasvanu, siis ma olen tegelikult väga hirmunud ja pean tükk aega julgust koguma enne kui julgen midagi öelda. Aga ma olen aru saanud, et pean ütlema ja lootma, et see mõjub ka.

Desiree: Vahel, kui me oleme kusagil uues kohas, kus me pole varem sõitnud, kasutab mu ema Waze'i. Waze on äpp, mis juhatab sind kohta, kuhu sa soovid. Mu ema hakkab sisse trükkima, kuhu me minna soovime, loomulikult sõidu ajal. See häirib mind väga, seega ma küsin, kas ma saaks ise trükkida, aga kui roolis on keegi põikpäine, kes teab ise kõige paremini mida ta teeb, on olukord keerulisem. Tuleb võtta kasutusele radikaalsed meetmed, milleks on siis telefoni käest ära tõmbamine ning olukorra selgitamine.

Mida sa oled märganud, mida roolis veel tehakse?

Tui: Tihti räägivad inimesed roolis telefoniga, kuigi uutel autodel on enamusel olemas võimalus ühendada oma telefon autoga infolustiga ning helistada ja kõnesid vastu võtta sealtkaudu. Isegi sõnumeid saab "kirjutada", kui dikteerid need virtuaalabilisele. Aga seda muidugi ainult inglise keeles.

Inimesed teevad roolis palju imelikke tegevusi, mille peale ikka annab tulla, näiteks ükskord, kui sõitsime emaga parasjagu mööda maanteed koju, siis nägime me kõrval autos ühte meest, kes luges ajalehte. Kiirteel!? Või siis olen ma näinud naisi, kes lakivad endal roolis küüsi ja teevad meiki.

Desiree: Autos aknast välja vaadates on näha, et enamus inimesi tegeleb õnneks ainult juhtimisega. Järgmiseks tuleb telefoni uudistamine, ning suurt rolli mängib ka söömine ja joomine. Ükskord, kui ma aknast välja vaatasin, nägin, et üks naine jõi kohvi, kuid järsku ta pidi pidurdama.

Kohv lendas talle sülle. Kui kohvi juhtub kuum olema, pole liiklusõnnetus enam eriti kaugel. Eks see oli talle õppetund, et roolis ei tohi tegeleda kõrvaliste asjadega!

Kas sa ise oled nutisõltlane? Millal sa vaatad telefoni? Miks sa vaatad? Mida sa telefonis teed?

Tui: Ma olen nutisõltlane nagu enamus tänapäeva noori, aga ma tegelen sellega ja jälgin, et ma ei oleks päevas üle kahe tunni ekraanis. Telefoni vaatan ma siis, kui mul on igav või on midagi tähtsat vaja teha. Telefonis suhtlen ma oma sõpradega, teen pilti ja jälgin sotsiaalmeediat.