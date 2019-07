KOMMENTAAR | Nutisõltuvus on muutunud tapamasinaks - aga mis oleks, kui tõesti roolis ei loe?

Autod ja keskkond muutuvad küll pidevalt turvalisemaks, kuid samal ajal tuleb ühiskonnal silmitsi seista uute negatiivsete trendidega, mille seast silmapaistvaimaks on kujunenud juhtide tähelepanu hajumine mobiiltelefonide kasutamise läbi.

Kuigi tulevikus võib tehnoloogia arengutest ja automatiseerimistest liiklusturvalisuse kasvatamisel abi olla, on inimkond täna olukorras, kus nutisõltuvus on muutunud märkmisväärseks tapamasinaks.

Täna veel ei ole ka parimad isejuhtimistehnoloogiad sellisel tasemel, et need suudaksid päriselt inimfaktori viga elimineerida või usaldusväärselt toimida tähelepaneliku inimesega samal tasemel.

Tehnoloogia arengul ja informatsiooni üleküllusel, kusjuures mitte ainult mobiiltelefonide näol, on ka miinuspooli - see kõik röövib tähelepanu ja kui juht kasvõi mõneks sekundiks tähelepanu juhtimiselt mujale kinnitab, on kuri karjas.

Tehnika on probleem, andke rohkem tehnikat!

Teisisõnu - infotehnoloogia, ühenduvus ning palju funktsioone komplektis traditsiooniliste sõidukitega, mida lihas peab juhtima, on sünnitanud uue ohuallika liikluses ja sellega tuleb tegeleda.

Üks asi on see, et juhid haaravad oma nutitelefoni järele ja lihtsalt ei tegele juhtimisega, teine asi on see, et auto varustuse haldamine ja info töötlemine röövib tähelepanu.

Varem sõnakõlksuna tundunud hüüe - kui juhid, siis juhi - on nüüd päriselt saanud teoreetilisest ohust liiklusõnnetuste mõjuvaks põhjuseks.

Näiteks Hispaania ametivõimud on teatanud, et kõrvalised tegevused autoroolis on liiklusõnnetuste põhjuste "edekabelis" rebinud ette nii kiiruseületamisest kui alkoholist.

Seda kohta tasub uuesti lugeda - kõrvaliste tegevuste tõttu satutakse õnnetusse rohkem kui kiirustamise või alkoholi tõttu. Seetõttu ei maksa imestada, miks Maanteeamet ja politsei ning seadusandjad lausa Euroopa Liidu tasemel kurjad on ning Delfi "Roolis ei loe" stiilis kampaaniaid teevad.

Mobiilijoodiklus on probleem, päriselt! Ja seda nii numbreid kui ka tagajärgi vaadates. Ühes uuringus leiti, et risk sattuda liiklusõnnetusse kasvab 12,2 korda, kui valitakse telefoninumbrit, ja 6,1 korda sõnumineerimisel. Juhi tähelepanu hajumine on olnud võtmetähtsusega faktor 10 kuni 30 protsendi liiklusõnnetuste puhul.

Riskid, mida muus olukorras ei tahaks keegi vabatahtlikult võtta, aga kuna roolis enamasti läheb õnneks ja midagi halba ei juhtu, siis lõpuks võidab sõltuvus või lihtsalt uudishimu telefonis toimuva vastu igasuguse kaine mõtlemise.

Tulemus: pea igal ajahetkel liikluses on meie ümber inimesed, kes lisaks juhtimisele (või juhtimise asemel?) nutitelefonis tegutsevad. Praktikas tunneb need ära selle järgi, et nad magavad maha rohelise tule süttimist, vahest lausa terve fooritsükli jagu.

Tuuleveskitega võitlemise maiguline, aga siiski vältimatult vajalik võitlus

Aga mis oleks lahendus? Mingi aeg tagasi oli kuum teema handsfree-seadmed - et juhtide käed jääksid autoroolis mobiiltelefoniga rääkimise ajal vabaks.

Tänapäeval on käed-vabad seadmed üsna populaarsed, aga ühtlasi on olemas üks uuring, mis ütleb, et handsfree-seadmed on sama ohtlikud kui telefoni käes hoidmine ja näppimine.

Nüüd nähakse võimaliku lahendusena reageerimist teisest otsast ja tegeletakse kiiruse piiramise teemaliste aruteludega ning surutakse peale autode varustamist rohkema turvavarustusega.

Kaugemas tulevikus hellitatakse lootusi isejuhtivatest autodest, mis elimineeriksid inimese ekslikkusest tulenevad riskid, aga see on ikka veel kaugem tulevik.

Alles hiljuti saime lugeda uudist, et Euroopa Parlamendi uued eeskirjad kohustavad alates maikuust 2022 varustama kõik uued sõidukid mitmete ohutusfunktsioonidega nagu intelligentne kiirusekontroll ja hädapidurdussüsteem.

Ühest küljest mõnus, sest ilmselt säästetakse seeläbi nii mõnigi inimelu. Aga teisest küljest virutab see korraliku obaduse tarbija rahakotile ja täiesti omaette peatüki võiks kirjutada inimpsühholoogiast ja sellest, mis juhtub siis, kui inimene end kaasaegset turvalisuse varustust täis autos liiga turvaliselt tunneb.

Ei pea olema oraakli võimetega, et näha selle värskema regulatsiooni taga reaktsiooni juhtide tähelepanu hajumisele.

Automaatne hädapidurdus on nagu arstirohi selle roolimobiiliku, mobiilihooliku või nutinugistaja vastu, kes on liigeldes unustanud end sotsiaalmeediat läbi lappama, e-kirjale vastama või sõnumineerima. Kui auto ees on takistus ja kõrvalistele jamadele keskendunud juht seda ei näe, võtab auto viimasel hetkel ohjad enda kätte.