Karmid numbrid! Pea iga kolmas Eesti autojuht näpib roolis nutitelefoni, iga kümnes on seetõttu sattunud ohtu

"Viimastel aastatel on kõrvalised tegevused autoroolis kahjuks üha kasvav trend ja seega suurenev probleem meie liikluses. Aasta-aastalt kasvab ka nende inimeste hulk, kes kõrvaliste tegevuste läbi oma elu liiklusõnnetuses kaotavad. 2018. aastal toimus kümme hukkunuga liiklusõnnetust, mille üks oluline riskitegur oli tähelepanu hajumine. Tänavu on selliseid õnnetusi juba kaks," räägib ta.

"Ei maksa arvata, et ainult telefon on peamine, mis pahandusi kaasa toob ja juhtimist segab. Kõik need tegevused, mis tähelepanu liiklusest eemale viivad, on ühtemoodi ohtlikud. Olgu selleks siis telefonis surfamine, raadiokanali vahetamine, tulede või temperatuuri reguleerimine. Kõik need hetked, mil juht ei jälgi liikluses toimuvat, suurendavad tõenäosust õnnetusse sattuda. Politsei soovitab enne sõidu alustamist seadistada kõik vajalik, et seda poleks sõidu ajal vaja teha. Telefon pange hääletule režiimile ja eemale, et telefoni sõidu ajal kätte ei saa, siis on kiusatust kergem vältida."

Delfi tellitud uuringust selgub, et autojuhid ise peavad parimate telefoni autoroolis näppimise vastaseks abinõuks nii karistuste karmistamist, karmimat politsei kontrolli kui ka aktiivsemaid teavituskampaaniaid.

"Siin ongi Delfi võimalus võtta Eesti suurima uudisteportaalina teavituskampaanias vedav roll ja julgustada kõiki sõidukijuhte liituma "Roolis ei loe" üleskutsega. Endale avalikult antud lubadus on väga efektiivne võimalus oma käitumist muuta," ütleb Paju.

Delfi kirjutab ka sellel aastal teema avamiseks ja tõsiduse demonstreerimiseks inimeste lugusid - nii õnnetustest kui ka õnnelikest pääsemistest ja õppetundidest, jagab statistikat, video- ja pildimaterjali ning kutsub kõiki lugejaid üleskutsega liituma nii roolisolijate kui ka kaassõitjatena. Ootame ka Teie arvamuslugusid, fotosid ja videoid aadressile vihje@delfi.ee!

Igal sõidukijuhil on võimalik liituda üleskutsega, panna "Roolis ei loe" kleebis oma auto tagaklaasile ja läbi selle kutsuda ka kaasliiklejaid nutitelefoni tarbimata liiklema. Kleebiseid on võimalik tellida lehelt delfi.ee/rooliseiloe. Sotsiaalmeedias saab oma kogemusi ja üleskutsega liitumist väljendada teemaviites #rooliseiloe.

Ühine üleskutsega ja jaga seda ka Facebookis!