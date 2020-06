Karmid näited Eesti autojuhtidest rooli taga: filmivaatamine, prae söömine, pallimäng

Et olukorda selgust saada, küsisime täpsustusi nii Politsei- ja Piirivalveametilt, Maanteeametilt kui ka Liikluskindlustuse Fondilt (LKF). Kui palju juhtub õnnetusi, mille puhul on peamiseks faktoriks tähelepanu hajumine? Kas selliste õnnetuste hulk on tõusuteel? Mis tegevustega roolis tegeletakse?

Kõrvalised tegevused põhjustasid mullu vähemalt 8700 õnnetust

LKFi kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul kantakse liikluskindlustuse registrisse liiklusõnnetuse situatsioon. Mis täpselt sõidukijuhi liiklusohtliku tegevuse põhjustas või milline oli juhi seisund, registrisse ei kanta.

"Seega ei saa me täpset kõrvaliste tegevuste tõttu põhjustatud õnnetuste arvu öelda. Saame vaid välja tuua liiklusõnnetuste situatsioonid, kus peamisteks põhjusteks on kõrvalised tegevused.

Kõrvalised tegevused on kiiruse ületamise kõrval peamiseks põhjuseks kõrval või vastu liikuva sõidukiga kokkupõrgetel, ühtviisi nii reastumisel või möödasõidul kui ka tahtmatult sõidurajalt välja kaldumise puhul. Tähelepanu hajumine vähendab oluliselt kokkupõrke vältimiseks vajalikku reageerimise aega.

Kõrval või vastu liikuva sõidukiga kokkupõrgete arv on aasta-aastalt järjest kasvanud, mullu oli neid 3500, moodustades 10 protsenti kõigist liikluskindlustusjuhtumitest. Viimase viie aastaga on kõrval või vastu liikuva sõidukiga kokkupõrgete arv kasvanud 27 protsendi võrra.

Samuti on kõrvaliste tegevuste tõttu juhtunud otsasõite eesolevale sõidukile, teerajatisele või ehitisele ning toimunud teelt väljasõite. Tagant otsasõite toimus mullu 6200, teerajatisele, ehitisele või teel olnud takistusele otsasõite oli 2500."

Sõidu ajal aetakse habet, lõigatakse küüsi ja vaadatakse filme

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein rõhutab, et kõik kõrvalised tegevused roolis on ohtlikud. Kui juhi tähelepanu on hõivatud mõne teise tegevusega, siis suureneb koheselt tõenäosus sattuda õnnetusse või olla ise selle põhjustajaks. Kõige sagedamini tegelevad juhid sõitmise ajal telefoniga rääkimisega või selle näppimisega. Uuringuga "Tähelepanematus liikluses" ning selle tulemustega saab tutvuda siin.