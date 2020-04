„Rööparallit” nägid? Kui ei, vaata nüüd järele

Euroopas rongiga ringirändamine näib praegu helesinise ebareaalse unistusena, aga varem või hiljem saab see taas võimalikuks.

Kodusolemise perioodi võiks seega targalt ära kasutada ehk kui „Rööparalli” seiklus veel nägemata, siis võib seda praegu järele vaadata. Kui muidugi on nägemata, sest Kanal 2 statistika järgi jälgis saadet keskmiselt 72 000 inimest ja vähemalt korraks sattus seda telerist vaatama pea pool miljonit inimest! Erinevates sotsiaalmeediakanalites on sellega seotud postitusi või episoode märgatud aga üle miljoni korra.

Kuidas reisisaade sündis?

Veel pole võimalik Eestist rongile istudes Euroopat avastama minna, küll aga tulevikus, kui valmib Rail Baltica. Noorte küsitluste põhjal selgus, et rongi peetakse küll keskkonnasäästlikuks ja mugavaks sõiduvahendiks, aga seda nähakse pelgalt punktist A punkti B kulgemise võimalusena. Seda, et rong võiks võrduda seiklusliku reisiga, kus hüppad peale ja maha endale meelepärases kohas, ei oska keskmine Eesti noor endale ette kujutada. Euroopas rändavad kümned tuhanded noored sel moel rongipassiga ringi ja hindavad just seda, et trajektoor ning ajaplaan on paindlikud, mis võimaldab teha otsuseid ilmateatest või seltskonnast lähtuvalt.

Nii sündiski tele- ja sotsiaalmeediasari, kus Lauri Pedaja ja Inga Tislar kutsusid noori üles nendega koos Euroopa rööbasteedele seiklema tulema ja erinevaid sihtkohti avastama. Poolest tuhandest kandideerinust kuus pakkisid möödunud aasta augusti lõpus seljakotid ja läksid omavahel mõõtu võtma. Sisult on „Rööparalli” lõbus ja hulljulge kahe võistkonna reisiseiklus, mis startis Berliinist ja ükski osaleja ei teadnud, kuhu ta järgmisel päeval või reisi lõpuks välja jõuab.

Fännid elasid kaasa

Rallil osalejatele elasid kaasa kümned tuhanded silmapaarid nii telerite kui ka arvutiekraanide ees. Tipphetkel jälgis saadet telerist korraga 135 000 inimest. Ennekõike noorte seas popis Tik-Toki keskkonnas vaadati „Rööparalli” tegemisi 293 000 korral ja kokku oli sotsiaalmeedias erinevate postituste seiramisi üle miljoni. Kolmeteistkümneaastane saate fänn Olivia loodab, et tuleb ka uus hooaeg uute osaliste ja sihtkohtadega. „„Rööparalli” annab ägedaid ja soodsaid reisimõtteid,“ ütleb Olivia. „Saade on huvitav ja hariv, sain teada, et Euroopas rännates läheb vaja ka saksa keelt. Osalejad olid hästi valitud, väga erinevad isiksused.” Kaheksateistkümneaastane Eliise nimetab „Rööparallit” huvitavaks ja innustavaks projektiks. „Hariv meelelahutus, kannustab soodsalt reisima,” ütleb ta.

Emotsioonide virvarr

Rallitajad ise meenutavad reisi tagantjärelegi emotsionaalselt. Lihtne mugavustsoonis kulgemine polnud see kellelegi, silmi avav ja kogemusi pakkuv aga kõigile. Näiteks Marleen ütleb, et kui see oli kellegi arvates puhkus, siis sugugi mitte. „Ikka ralli mis ralli,” kinnitab sportlikult aktiivne ja reisipisikust nakatunud Marleen. Tema reisid on kõik seikluslikud, aga rongi soovitab ta just seetõttu, et seal saab olla tunnistajaks loodusvormidele, mida lennuki aknast ei näe, peale selle on rong hea jäämurdja ehk koht, kus saab inimestega kontakte luua. Elvis põrutab, et kõrgete mugavusstandarditega inimesel ei soovitaks ta üldse kodust välja tulla, aga teised peavad rongiga reisimise puhul õppima end vajadusel välja lülitama, siis tuleb mõnus puhkus.

Sander ütleb, et reisil on kõige olulisemaks teguriks seltskond ja „Rööparalli” seltskond oli vinge. „Rongireisi peamine soovitus on: ära planeerimisega üle rapsi, parimad asjad juhtuvad ootamatult.” Relika sõnul oli ralli mõnus väljakutse. „Reis peabki olema tempokas ja arendav, kui kuurordi lamamistoolist edasi ei astu, pole mõtet Pärnust kaugemale sõita,” sõnab ta ja kinnitab, et rongireis sobib vaid mõtlevale inimesele. Oma noore ea kohta palju reisinud Roberta tundis aga, et sellel reisil on natuke liiga palju jooksmist, muidu peab ta rongiga reisimisest väga lugu. „Laisale ja mugavale inimesele ei soovitaks, aga see on võimalus avastada spontaanselt väikelinnu, kuhu muidu kunagi ei satuks,” arvab Roberta. Loomult rahutu ja seiklushimuline Kirill peab „Rööparallit” oma seni vägevaimaks reisikogemuseks. Võiks eeldada, et kui keeled on suus nagu Kirillil, siis kulgeb reisimine ladusamalt ja lihtsamalt, aga kas spontaansuse või kaootilise loomuse tahtel juhtub Kirilliga reisidel alati midagi. „Jään rongist maha, kaotan midagi olulist ära või juhtub midagi veel hullemat,“ muigab Kirill.

Seda, kas ka järgmisel aastal saavad kuus noort inimest ainulaadsele reisiseiklusele vastu minna, keegi veel kindlalt ei tea, aga äsja lõppenud hooaega saab järele vaadata Kanal 2 YouTube’ist.