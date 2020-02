Rööparalli – põnev reisiseiklus Euroopa raudteedel

Kanal2 eetris olevasse reisisaatesse kandideeris üle 500 noore, castingusõelale jäid kuus, kes Lauri Pedaja ja Inga Tislari juhtimisel septembri hakul rongidega mööda Euroopat seiklema asusid.

“Rööparalli” on kahe meeskonna seikluslik mõõduvõtt Euroopas, kus reisimiseks kasutatakse üksnes rööbastransporti. Kaks kolmeliikmelist tiimi läbivad Lauri Pedaja ja Inga Tislari eestvedamisel nädala jooksul mitmeid Euroopa riike, kus nad pannakse erinevate ülesannete käigus proovile. Võitjameeskonna liikmeid premeeritakse kolm kuud kehtiva Euroopa rongipassiga, mille saab kasutusse võtta endale meelepärasel ajal.

Reisisaatesse kandideeris üle poole tuhande noore vanuses 18-27 eluaastat. Žürii, kuhu kuulusid laulja ja näitleja Kristel Aaslaid, sotsiaalmeediakuningas Martti Hallik ning režissöör Margus Raid, valis välja kuus rongiseiklejat, kelleks on elunautlejast toidublogija Marleen Valdmaa, tantsiv ja laulev multitalent Roberta Vaino, muusikast vaimustuv Relika Viilas, alles viis aastat tagasi Eestisse kolinud Eesti fänn Kirill Golev, spordihull Elvis Brauer ja romurallitaja Sander Kooskora.

“Kuna Eestist hetkel veel kiire rongiga Euroopa suunas kihutada pole võimalik, tuli Rail Baltica inimestel idee, näidata noortele juba täna, kuidas rongiga reisimine mujal Euroopas toimib. Selleks lendasime alustuseks Berliini, kust algas seiklus, mille sihtkohad ja ülesanded tulevad reisijatele endilegi üllatusena,” rääkis Lauri Pedaja, kes on Rööparalli produtsent ja üks saatejuhtidest. “Kaasa saime Euroopa rongipassi, mõõdukas koguses taskuraha ja motivatsiooni võita vinge auhind, edasine sõltus juba osalejatest endist. See on lahe, hoogne ja kaasaegne reisisaade, mida on põhjust jälgida!”

Rööparalli värvikatele tegelastele saab lisaks neljapäeva õhtusele saatele, elada kaasa ka Instagramis, Facebookis, YouTube’is ja TikTokis.