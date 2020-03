Rail Baltica ehitamisel tuleb kasutusse põlevkivi aheraine

Rail Baltica ehitus on alanud ning läbi on viidud nii maavarade kvaliteedi kui ka piisavuse uuringud. Selgunud on, et täiteliiva asemel saab osaliselt ehituses ära kasutada ka Ida-Virumaa põlevkivi aherainest toodetud lubjakivikillustikku, ütleb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi nõunik Anti Moppel.

Materjali vajadus Rail Baltica trassi ehitamiseks on tänaseks juba küllaltki täpselt läbi analüüsitud ja ka kvaliteediproovid tehtud. Üldistatult öeldes on Rail Baltica trassi ehitamiseks vaja eelprojekti alusel koos täitega ligi 14 miljonit kuupmeetrit erinevat materjali – tardkivim, liiv, kruus, kvaliteetne lubjakivikillustik. See läheb erinevatesse konstruktsiooni kihtidesse ja kaasnevatesse teedesse. Eelprojekt toob välja, et lõviosana sellest läheb vaja täiteliiva trassi vahekihiks.

„Koostöös TalTechi ja Eesti Energiaga läbi viidud uuringute kohaselt saab osa Eesti trassilõigu ehitamiseks vajaminevast täiteliivast, hinnanguliselt kuni kolm miljonit kuupmeetrit, katta põlevkivi aherainest toodetud tavalise lubjakivikillustikuga,“ selgitab Anti Moppel. „Aherainest toodetud lubjakivi sobib raudteede ehitamise täitematerjalina kombineerituna liivaga kindlas retseptis ning seda eelkõige muldkeha alumistes kihtides. Samuti sobib see ka väiksema liiklusega teede ja ehitusplatside-ladustamisalade täiteks.“

Foto: Rail Baltic Estonia

Põlevkivi tootmisjääkide ärakasutamine on oluline keskkonnahoiu aspektist. „Täidame aheraine ärakasutamisega kahte peamist eesmärki – pisendame keskkonna jalajälge ja vähendame vajadust maavarade täiendava kaevandamise järele. Samuti toetame tootmisel tekkinud kõrvalsaaduste ärakasutamist ehk ringmajandust,“ märgib nõunik ning lisab, et täpne materjali kasutamise maht saab paika juba põhiprojektis.

Täiendavat maavarade vajadust siiski senistele uuringutele tuginedes välistada ei saa. Esiteks ei ole Rail Baltica lubjakivikillustiku ja liiva-kruusa vajadust võimalik asendada kõikjal aheraine toodanguga ning ka maavarade levik ja kasutusvõimalused on piirkonniti erinevad. Eriti arvestades, et materjale vajavad samaaegselt nii tulevased suured maanteede arendused kui ka ehitussektor üldiselt.

Rail Baltica ehitusmaavarade uuring on arvestanud peamiselt raudteetrassi ääres olemasolevaid maardlaid, ehk et analüüsitud on varade olemasolu trassist 50 km raadiuses. Tulemused näitavad tänaseid kaevandusi arvestades, et trassi ehitamiseks vajamineva liiva, killustiku ja kruusa mõningane nappus on Rapla- ja Pärnumaal ning kvaliteetse karbonaatkivimi vähesus Harjumaal. Läbiviidud uuringud arvestavad juba ka töösolevaid teisi objekte.

„Kokkuvõtlikult, kui arvestada ainuüksi Rail Baltica vajadusi ja ümbruskonna kaevanduste mahte ning ka põlevkivi aheraine kasutusvõimalusi, siis on meil suures osas olemas ja kasutada kvaliteetne materjal. Nüüd tuleb leida mõistlikud lahendused, et ehitatud saaks samaaegselt nii Rail Baltica kui ka teised taristuprojektid, olgu tellijaks omavalitsus, maanteeamet või eraettevõtted.“