Rail Baltica Eesti trassi põhiprojekteerimine püsib prognoositud eelarve piires

18. märts 2020 – RB Rail AS lõpetas detailse tehnilise projekteerimise ja projekteerimise järelevalve teenuse hanke Rail Baltica põhitrassi jaoks Eestis. Kolm parimat pakkumust hõlmavad kogu 212-kilomeetrist Rail Baltica põhitrassi Eestis, sh eelprojekti järgi 15 raudteesilda, 40 maanteeviadukti, 24 raudteeviadukti ja 24 loomade läbipääsu.

Pealiini projekteerimise ja projekteerimise järelevalve teenuse kogumaksumus Eestis on 28 945 897,82 eurot. Kõigi võitnud pakkumiste hind jäi eraldatud eelarve piiresse. Kokku esitasid kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted 25 pakkumist projekteerimise ja projekti järelevalve teenuse osutamiseks.

„RB Rail AS-il õnnestus teenused saada konkurentsivõimelise hinnaga. Samal ajal hoidsime teenuste nõutavat kvaliteeditaset, andes hindamiskriteeriumides olulise kaalu just kvaliteedile. Tänu aktiivsele tutvustustööle ja tööstusharu kaasamisele on meil õnnestunud meelitada Rail Baltica hangetel osalema mitmed mainekad rahvusvahelised ettevõtted. See omakorda aitas luua eluterve konkurentsi ja kandis hoolt selle eest, et teenus jääks eelarve piiresse,” selgitas RB Rail AS-i hankejuht Kristjan Piirsalu. Ta lisas, et ettevõte on tänulik kõigile, kes kõrgete nõudmistega hankes osalesid, ja kõikidele pakkujatele tuleb anda hankeprotsessi tulemuste kohta asjakohane tagasiside.