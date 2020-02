Lauri Pedaja näeb reisisaate Robertas tulevast superstaari

Pärast „Rööparalli” casting’ut, kus sõeluti välja kuus õnnelikku osalejat, ütles saatejuht ja produtsent Lauri Pedaja: „Ühest tüdrukust tuleb raudselt superstaar, küll te näete!“

See on Roberta – Muhu juurtega pealinna tüdruk, kes olla ema sõnul hakanud juba kaheaastaselt rääkima abiellumisplaanidest ja nõustanud teisi suhteteemadel. Ka praegu huvitab teda kõige rohkem inimese olemus – miks me ühel või teisel moel käitume. See pole muidugi põhjus, miks Lauri Pedaja temas superstaari näeb. Roberta loob muusikat, laulab, tantsib, näitleb ja on selle kõige kõrval ilus ning soe inimene. Ta hüppab pidevalt ühelt tegevuselt teisele ja naudib kõike, mida teeb. Üle kõige armastab ta näitlemist, selleta ta elu ette ei kujuta, aga usub, et jõuab mitut asja korraga ehk plaanib ka tulevikus teha mitut tööd paralleelselt.

Roberta värsket lugu „Restless“ saab kuulata Spotify’s.