Kirill Golev ei salli rutiini: vajan kogu aeg uut horisonti

Rööparalli reisiseiklusest tuttav Kirill Golev petab oma eesti keele oskusega inimesed ära – raske on uskuda, et ta tuli Eestisse elama ja õppima alles viis aastat tagasi, aga on üles kasvanud Pihkvas ukrainlannast ema ja lätlasest isaga. Õpingud Tartu ülikoolis on praeguseks selja taha jäänud ja Kirill kolinud Austria pealinna Viini, kus õpib ülikoolis saksa keelt võõrkeelena.

Seitset keelt rääkiv ja lapsepõlve suuresti ema kodumaal Ukrainas veetnud Kirill ei mõista, kuidas inimesed ei huvitu maailma ajaloost ega tunne sageli enda rahva minevikkugi. „Mul on hirm, et ajalugu kordub, võivad naasta halvad ajad ja see saab juhtuda ainult selle pärast, et inimesed ei tunne ajalugu, ei tea oma esivanemate lugusid. Et minna edasi, peab teadma, mis jääb selja taha,“ räägib Kirill.

Loomult on Kirill rahutu hing. Teda sütitavad uued väljakutsed ja ülesanded. Rutiin pole sugugi tema jaoks, iga päev sama asja ajades hakkab tal igav. „Kogu aeg tuleb otsida uusi horisonte,“ ütleb ta ja tõdeb, et sel põhjusel tuli ta ka Eestisse õppima ning on praeguseks jõudnud elama Austriasse. „Kes teab, mis järgmiseks.“

Viini ülikooli pääsemist peab Kirill oma seni suurimaks saavutuseks. Ta armastab saksa keelt ja on unistanud kolimisest saksakeelsesse riiki. Ta kuulab isegi saksakeelset räppmuusikat ja on osalenud lapsepõlves saksa keele olümpiaadidel. Juba Tartu ülikooli õpingute ajal elas ja õppis ta ühe semestri Saksamaal Göttingenis. Saksa keele õpetaja kutse on vaid üks tuleviku võimalustest, pigem näeb ta ennast töötamas integratsiooni vallas, see pakuks Kirillile väljakutset ja vaheldust.

Võiks eeldada, et kui keeled on suus, kulgeb reisimine ladusamalt ja lihtsamalt, aga mitte Kirillil. Kas spontaansuse või kaootilise loomuse tahtel juhtub temaga reisidel alati midagi. „Jään rongist maha, kaotan midagi olulist ära või juhtub midagi hullemat, millest ei julge isegi rääkida,“ ütleb Kirill. Rööparallit peab ta oma seni vägevaimaks reisikogemuseks, aga ülihõivatud inimestele, kelle eesmärk on kiirelt sihtpunkti jõuda, ta rongiga kulgemist ei soovitaks.