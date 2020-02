Elvis Brauer: tuntusega kaasneb vastutus, ka sotsiaalmeedias

Kihlveopettustes osalemise kohta telesaates julge ülestunnistuse teinud Elvis Brauer oli enda sõnul juba lapsepõlves paras tegelinski.

Oma sõpruskonnas kõige lühem ja väiksem, aga seda enam oli vaja tõestada, et on teistest osavam ja kiirem. Jõudis alati igale poole esimesena ja lahkus viimasena. Nii mõnigi pidas teda kraadeks, sest tal oli vaja ikka õigluse eest väljas olla, aga see ei pruukinud alati õige välja paista. Mängis palli, luurekat ja lammutas kodus kõik asjad laiali, et mõista, kuidas miski töötab ja milline on asjade tööpõhimõte.

Üks kõigi, kõik ühe eest, on Elvise moto ka praegu. „Oma musketäre ei tohi unustada üheski olukorras,“ ütleb Elvis. Vastutust teiste inimeste eest peab ta üldse väga oluliseks. Seejuures mitte üksi vastutust oma lähedaste eest, vaid ka seda, kuidas ta mõjutab oma jälgijaid sotsiaalmeedias. Nähtavus ja tuntus pole ainult boonused, nendega kaasneb kohustus kommuunile ka midagi anda. „Mida iganes ma teen, üritan seda teha nii, et see motiveeriks või inspireeriks ka kedagi teist. Mulle läheb korda enda, minu inimeste ja meie kommuuni ümbritseva energia suund, kellele ja kuidas see mõjub. Miski pole iseenesestmõistetav ja seda tuleb endale pidevalt teadvustada,“ selgitab ta.

Samas on Elvisel ka pahem pool. „Kui miski ei õnnestu, siis kolin spektri teise otsa ja olen tõeliselt halb. Nii ongi, et teen asju kas täiega või ei tee üldse ning püüan olla kas parim või halvim,“ räägib Elvis, kuidas pooltoonid teda sugugi ei sütita. „Valu paneb mu liikuma nagu Robin Hoodi.“ Enda üheks suurimaks vaenlaseks peab Elvis mugavust, sest kui tahta elada suurema eesmärgi nimel, hakkab mugavus kaikaid kodaratesse loopima.

Elvise tööde ja hobide nimekiri paneb silmeesise virvendama. Tal on väike produktsioonifirma, kus ta teeb ise praktiliselt kõiki töid, ta haldab IT-spetsialistina andmebaase, oskab kujundada ja disainida, tal on käsil uue kohvikbaari käimalükkamine Kalamajas, tal on oma YouTube’i kanal, kus peab reisi- ja elustiilivlogi. Ta on endine Eesti koondise jalgpallur, kes teeb aktiivselt sporti praegugi: mängib jalgpalli ja tennist, osaleb IRONMANi triatlonidel, jookseb maratone ja maandab end Tai poksiga. Seejuures on võistlus ja sellest võitjana välja tulemine talle tähtis kõiges, nii spordis kui ka filmi- ja videokonkurssidel. Võidusoov viis ta ka mööda Euroopa rongirööpaid rallitama.