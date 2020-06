VIDEO | Lugeja parkimisreeglite eiramisest: küllap on väike jalutuskäik kuumauimastele inimestele liiga suur vaev võrreldes liiklusohtliku olukorraga

“Viimaste päevade kuumus viis paljud inimesed veekogude äärde. Tallinna ümbruse üks populaarsemaid supluskohti on Valdeku järv Tallinna-Saku tee ääres — tipphetkel koguneb sinna tuhandeid inimesi, kes naudivad wakeboardingut, puhast vett, veebatuuti, supilauatamist ning tänavatoitu," kirjeldas lugeja.

"Suurem hulk inimesi saabuvad autodega ning parkmissegadus endise liivakarjääri ääres on märkmisväärne," nentis ta.

"Tähelepanematusest ja hoolimatusest jäetakse auto otse 80 km/h kiiruspiiranguga maantee äärde, kus parkmine on keelatud. Ruumi seal parkimiseks õigupoolest polegi, auto jäetakse poolenisti sõiduvööndi sisse. Uste avamised sõidutee poole, autode vahel askeldamine ja parkmismanöövrid tekitavad ridamisi ohtlike olukordi," kirjeldas ta.

Lugeja märkis, et päevas tehakse olukorra kohta mitmeid kõnesid häirekeskusele, kuid olukord pole politsei abil lahendust saanud. "Kuigi probleemile on tähelepanu juhitud ka eelmistel aastatel, pole maanteeamet pidanud vajalikuks teha muud, kui paigaldada ainult parkmist ja peatumist keelav märk. Tuim õiguskorra rikkumine on muutunud normiks, mis ilmselt ei lahene enne, kui juhtunud on tõsisem õnnetus. See juba hüüab tulles," hoiatas ta.

"Tasub märkida, et vaid 400 m kaugusel Valdeku järvest on parkmisala, mis on ka vastavalt tähistatud. Küllap aga on väike jalutuskäik kuumauimastele inimestele liiga suur vaev võrreldes liiklusohtliku olukorraga," lisas ta.