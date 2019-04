VIDEO | Kas T1 Mall of Tallinna vaateratas oli leekides või oli tegemist millegi muuga?

www.DELFI.ee RUS 3

Mitmed lugejad on Delfi toimetusele märku andnud, et kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn katusel oleva vaateratta Skywheel juurest tuleb suitsu ning paistab nagu see põleks.