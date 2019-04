VIDEO | Delfi lugeja auto pääseb ristmikul napilt kokkupõrkest

"Olime koduteel ning Viljandi-Mudiste-Vändra maanteel Suure-Jaani ja Olustvere tee ristmikule lähenedes, kus meil on peatee, märkasin silmanurgast, et paremalt Olustvere poolt läheneb must sõiduauto suurel kiirusel ja sain ka kohe aru, et tal pole plaaniski kiirust vähendada, vähem veel peatuda," kirjutas lugeja. "Hüüdsin veel abikaasale, mispeale ta jõudis pidurdada ja see "must" meie nina eest tuiskas üle tee."

Kõrvalteelt lähenenud must sõiduauto eiras soppmärki, mis tähendab, et tegelikult oli selle juhil kohustus peatuda ja teed anda.

"Muidugi pöörasime otsa ümber ning asusime sõidukit jälitama," kirjutas lugeja. Loo lõpp saabus Suure-Jaanis kõrtsi "Arturi juures" parklas, kuhu liiklushuligaan oma autoga sisse pööras, autost väljus ja kõrtsi poole läks.

"Selle noormehe sõbrad, sugulased, vanemad, kutsuge see noormees korrale. Keegi ei saa kätt ette panna, kui ta soovib sooritada suitsiidi, aga jätku sõbrad, tuttavad, kaaskondlased ellu. Meil on täna teine sünnipäev," kirjutas lugeja.