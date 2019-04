Suursaadik Pariisis: Notre Dame'i taastamisel ei tõota probleemiks kujuneda raha, vaid oskustööliste nappus

Millised meeleolud Pariisis pärast Notre Dame'i põlengut valitsevad?

Meeleolud on nukrad. Eile õhtul olid need emotsionaalsemad, aga täna inimesed nägid, et kiriku seinad on püsti ja midagi ikka õnnestus päästa. Meeleolu on läinud entusiastlikumaks. Inimesed on valmis pea püsti selle eest võitlema kiriku taastamise eest. Hoogsalt on läinud käima ka kampaaniad selleks vajaliku raha ja materjalide kogumiseks.

Olete ka ise täna kiriku juures käinud?



Ei ole saanud selleks aega. Piirkond on kinni ja politsei ei lase sinna kedagi ligi. Seal lähedal on piltide järgi siiski päris palju inimesi. Samas saab kõike muidugi ka telekanalitest jälgida, aga ega seal midagi vaadata ei ole. Suhteliselt õnnetu vaatepilt. Ega ma tahakski sellist pilti näha. Tulekahju on alati kole, ükskõik kas kirikus või kellegi kodus.

Milline on Jumalaema kiriku roll pariislastele ning mis võiks olla selle kiriku tähendus eestlastele?



Seda kahte sõnasse panna on väga keeruline! Notre Dame tohutu sümbol terve maailma jaoks: see on Euroopa kultuuri osa, see on väga vana sakraalehitis, üks vanemaid Prantsusmaal.