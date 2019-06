FOTOD | Saartel sai päikese ümber näha halorõngast

Ilm.ee selgituse kohaselt on halo üldnimetus atmosfäärinähtustele, mis tekivad jääkristallidel. Need murravad ja peegeldavad valgust sarnaselt klaasprismale, kusjuures halode värvilisust põhjustab dispersioon ehk valguse murdumisnäitaja sõltuvus lainepikkusest. Seesama nähtus põhjustab ka vikerkaare värvilisust. Mõned halovormid on valged või valgusallikaga sama värvi, näiteks valgussambad.