FOTO | Pahatahtlik nali: koolipoiss töötles T1 kaubamaja vaateratta leekidesse

Päästeameti Põhja piirkonna valvepressiesindaja ütles õhtul Delfile, et ühtegi sündmust sellega seoes registreeritud siiski ei ole ning päästjad pole sündmuskohale läinud.

Kella 23 ajal vaateratta juures käinud Delfi fotograafi sõnul oli sellega samuti kõik korras.

Super Skyparki meelelahutuskeskuse operaatorfirma juhi Alar Kajari sõnul oli vaateratta põlengust tehtud video lapse videotöötlus, kes võis sotsiaalmeedias nalja teha.

"Rattal ei ole selliseid põlevaid osasid, mis lahvataks leekidesse. Meie ratas on valmistatud nii, et seal pole ühtegi hüdraulilist osa ehk mingeid õlisid me seal ei kasuta. Seal ei saa midagi põleda," kinnitas Kajari.

Vaateratas avati kõigile huvilistele neljapäeval.