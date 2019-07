Cambridge’i vilistlane: Eesti on elamiseks üks parimaid riike

Keskkooli ajal aktiivselt olümpiaadidel osalenud Taavi Pungas sai 2008. aastal võimaluse minna otse keskkoolipingist maailma ühe kõige mainekamasse ülikooli – Cambridge’i. Ülikoolivalikule aitas toona kaasa Noore Õpetlase Stipendiumiga kaasnenud kindlustunne, et õppimise kulud on ületatavad.

„Võib-olla kõlab paradoksaalselt, aga kõige suurem väärtus, mis Suurbritannias õppimise ajal minus kinnistus, oli arusaam Eesti erilisusest ning soov oma tulevik just Eestis veeta. Siin olles ei mõtle inimesed sellele igapäevaselt, et Eesti on elamiseks üks parimaid riike,“ ütles Taavi.

„Meil on ägedad ettevõtted, puhas ja turvaline elukeskkond, mõnus asutustihedus, digiriik, peresõbralik ühiskond. See on suurepärane tasakaal inimesele, kes soovib end üheaegselt teostada nii tööalaselt kui ka nautida vaba aega kvaliteetselt pere seltsis,“ selgitas Taavi oma hinnangut.

Pärast nelja aastat Cambridge’is naasiski Taavi Eestisse, et õppida Tartu Ülikoolis füüsikat. Kui magistrikraad käes, läks ta peaaegu viieks aastaks tööle Eesti Energiasse. Alates sellest aastast töötab ta ettevõttes Starship Technologies andmeteadlasena.

Kuigi Taavi otsustas pärast õpinguid Eestisse naasta, siis välismaal mainekas ülikoolis õppimine annab tema sõnul eelise neile, kes tahavad töötada mõnes globaalses suurkorporatsioonis.

„Lõpetades ülikooli näiteks Suurbritannias või USAs on oluliselt lihtsam saada jalg mõne ülemaailmse suurettevõtte ukse vahele. Näiteks on paljudel suurtel ettevõtetel spetsiaalsed programmid, mille abil Cambridge’i lõpetajad endale praktikale ja tööle värvatakse“, rääkis Taavi erinevustest kodumaal või välismaal lõpetanute karjäärivõimalustest.