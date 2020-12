"See on väga tugev häirekell. See on tõsine šokk," ütles Marika Pähklemäe, üks piraatsadama vastu allkirjade kogujaid.

"Meil on Viimsis kaks liivapõhjaga randa, aga sadamaid on vähemalt seitse. Kui liivarannast tehakse järjekordne sadam, siis on see tohutu kaotus kogukonnale ja kogu Viimsile. Inimestel ei ole enam kusagil oma peredega suplemas käia," lausus teine allkirjade koguja Maria Mathiesen.