VIDEO | Kõlvart eelistab Keskerakonna jäämist opositsiooni

Kõlvart rääkis, et eile otsisid kapo töötajad linnavalitsuses läbi nii tema kui abilinnapea Eha Võrgu kabinetid. Kapo töötajad võtsid kaasa dokumente ja küsitlesid ametnikke, samuti küsitleti teda ja Võrku.

Kõlvart oli rahul sellega, et linna töötajate, sealhulgas poliitiliste ametnike suhtes kahtlustusi pole. Kõlvarti sõnul teeb linn kaitsepolitseiga koostööd. Kapo huviobjektiks oli tema sõnul Porto Franco.

Kõlvarti sõnul pole ta Korbiga Porto Francost rääkinud. „Linnavalitsuse tegevusi pole võimalik mõjutada,” kinnitas Kõlvart. Linnavalitsuse tegevus pole tema sõnul suunatud kellegi erahuvide teenimisele.

Korb sai eile kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Porto Francoga seotud kinnisvaraettevõtja Hillar Teder annetab Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kõlvart oli kogu teemast rääkides ärritatud. „Ma saan vastutada ainult enda tegevuse eest,” lausus Kõlvart.

Ta ütles, et pole Porto Franco teemal Hillar Tederiga suhelnud. Küll on ta olnud paljude osalejatega koosolekul, kus oli projekti praegune vedaja, Hillar Tederi poeg Rauno Teder.

Mis puudutab linna maale Porto Franco kasuks servituudi seadmist, siis selles pole midagi erakorralist. Juhtub ka seda, et linn seab servituute eramaadele, enamasti ikka ligipääsu tagamiseks.

Jüri Ratas astus puhkenud skandaali tõttu täna öösel ametist tagasi, sellega on praegune valitsus oma tegevuse lõpetanud. Kõlvart vastas küsimusele uue valitsuse kohta, et soovib näha kompetentset, töövõimelist valitsust. „Keskerakond ei peaks iga hinna eest uue koalitsiooni loomisega tegelema,” lausus Kõlvart. Ta ei välistanud, et skandaali eest vastutuse võtmine tähendab, et tuleb mõnda aega opositsioonis olla.