Ratas rajab Tallinna hiigelhaiglat unistusega eurorahast

Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna Haiglate ühendamise tulemusena tekkida võiva Tallinna Haigla uue hoonekompleksi rajamine Lasnamäe klindiservale läheks maksma 500 miljonit eurot. Pealinn suudaks ise investeerida 100 miljonit, ülejäänu osas lubas toetust valitsus.

Kui kolmapäeval tutvustati riigikogus järgmise aasta riigieelarvet, tõid koalitsioonipoliitikud just Tallinna Haiglat välja ühe suurema investeerimisobjektina. „Mul on hea meel, et järgmisel aastal pannakse alus Tallinna Haigla rajamisele. Projekteerimiseks on riigieelarves ette nähtud 30 miljonit eurot. Usun, et ma ei liialda, kui väidan, et tervishoiuvaldkonnas on tegemist sajandi projektiga. Unikaalne meditsiinilinnak läheb kokku maksma riigile hinnanguliselt 380 miljonit eurot ning selle valmides saavad meie tublid meditsiinitöötajad maailmatasemel töötingimused ja patsiendid parima võimaliku ravi,” ütles kõnetoolist riigikogu keskfraktsiooni juht Kersti Sarapuu.

EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak kiitis takka. „Koroonakriisi taustal on oluline teadmine, et riik uuendab kogu oma haiglavõrku rohkem kui poole miljardi euro eest, mis annab uue kvaliteedi meie meditsiinile,” ütles Pohlak.

Tegelikult pole riigieelarves Tallinna Haigla jaoks sentigi.