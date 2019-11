DELFI STRASBOURGIS | Sentsov: mina ei usalda Putinit ja kutsun teid sama tegema

Pikalt Venemaal vangis istunud Ukraina režissöör Oleg Sentsov pidas täna kõrget preemiat vastu võttes süngevõitu kõne, naeratamata peaaegu kordagi. Tegelikult oleks ta pidanud Sahharovi inimõigusauhinna kätte saama juba mullu, kuid toona veetis Sentsov veel päevi Siberi vangilaagris.

„Võtan selle auhinna vastu mitte enda isiku, vaid kõigi ukrainlastest vangide, kõigi aktivistide ja sõdurite eest, kes on andnud ära oma elu. Mina ei usalda [Venemaa presidendi Vladimir] Putinit ja kutsun teid teda samuti mitte usaldama. Putin ja Venemaa petavad teid kindlasti. Nad tahavad näha Ukrainat põlvili ja suruda läbi oma jõumeetodeid," teatas Sentsov europarlamendile peetud sõnavõtus.

Järgnenud pressikonverentsil ütles Sentsov, et tegelikult pole ta ju mingi inimõiguslane, vaid tema eesmärgiks on võidelda süsteemi vastu. Ka rõhutas mees, et kuigi teda nimetatakse ukraina režissööriks, oli ta kinni võttes alles oma filmitegemise alguses, nii et auhind pole seotud ka tema loometööga.