VIDEO | TalTechi tantsutüdrukud ja Balbiino tegid maailmakoristuspäeva vabatahtlikele vinge üllatuse!

Jäätised pani staabilistele aga välja Balbiino, kes oma peagi aset leidva juubeli puhul jagab kokku 25 000 jäätist 25 ettevõtmisele.

Esimeseks algatuseks, milles osalejatele tuhatkond Gourmet jäätist kingitakse, on globaalne maailmakoristuspäev. Iseäranis selle raames toimuv Prügijooks, mida veab Kelly Sildaru Tallinnas ja Jalmar Vabarna Tartus. “Teeme Ära!” algatusest välja kasvanud maailmakoristuspäev on tänaseks üks Eesti visiitkaarte, mis aitab loodust hoida nii siin kui välismaal.

Balbiino juht Kaido Salurand ütles, et Maailmakoristuspäeval saavad kokku eestlaste ambitsioon, e-võimekus ning keskkonnahoid. “Maailmakoristuspäev on erakordne näide sellest, mis juhtub, kui grupp andekaid eestlasi oma tohutu töövõimega otsustab maailma parandada. Balbiino austab selliseid ettevõtmisi ja loodame, et jäätised aitavad töökat päeva rõõmsamalt mööda veeta,” sõnas Salurand.

Salurand lisas, et juubeliga tahetakse jõuda igasse Eestimaa nurka. “Balbiino juubel ei saa olla vaid Balbiino pidu. Oleme 25 aastat kasvanud üles koos eestimaalastega, kes armastavad jäätist. Kingitusega tahame neid tänada selle teekonna eest,” ütles Salurand.

Vaata rõõmsat üllatust juba videost!