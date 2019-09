VIDEO | Noor kliimastreikija Kristin Siil: me ei ole keskkonnaministrilt mingit kutset saanud

Kokk ütles täna maailmakoristuspäeva saates, et on kutsunud noored kliimastreikijad kohtumisele, et korraldada sisuline arutelu keskkonna teemal, ent nood ei olevat huvi tundnud.

Siil ütles aga samas saates hiljem, et nemad ei ole seesugust kutset saanud, ent ootavad seda väga. Küll aga kohtusid noored kliimaprotestijad 19. augustil peaminister Jüri Rattaga.

Siil veab eest Eesti Fridays For Future Eesti streike, mis on ülemaailmne liikumine kliimaõigluse nimel. Streike alustas Rootsi kooliõpilane Greta Thunberg, kes otsustas reedeti kooliskäimise asemel streikida, kuni kliimakriisi tõsiselt suhtutakse.

Lisaks rääkis Siil, mis kaasneb iganädalase meeleavaldusega, millal tuleb veel suurem meeleavaldus ja kui palju puudumisi see koolis tekitab. Sellest kõigest aga lähemalt juba videos!