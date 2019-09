VIDEO | NOËP sai Balil prügišoki: esimene rand, kuhu läksin, oli täiesti prügi täis

Kõpper rääkis oma Aasia reisikogemusest ja reaalsusest, mis suunamudijate piltidest rahvani ei jõua - kui sotsiaalmeedias olema harjunud nägema kauneid pilte Bali randadest, siis kohale jõudes oli pilt teine.

"Kui ma jõudsin esimesse randa - see oli

"Balile jõudes olin juba eos šokis. See pilt ei ole seal väga ilus. Kui ma jõudsin sinna esimesse randa - see oli täiesti prügi täis. Tuli välja, et see on ookeanist tulnud prügi," rääkis Kõpper, mis pööras tema tähelepanu keskkonnateemadele.

