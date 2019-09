VIDEO | Mart Normet: üks suitsukoni võib ära mürgitada kuni tuhat liitrit vett

Loeme üle, kui palju ühte liitrisse konisid mahub. Me teame juba, et 120st koolist korjasid lapsed kokku tuhat liitrit konisid. Meid huvitakski see number, mitu koni me kokku saame," ütles Normet.

Normet rääkis ka suitsukonide kahjulikkusest loodusele ja nende üles korjamise olulisusest. "4,5 triljonit suitsukoni lendab aastas tänavale - see on tohutu hulk väikest plasti, sest tegu on sünteetilise kiuga," rääkis Normet.

Vaata rohkem videost!