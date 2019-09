VIDEO | Keskkonnaminister Rene Kokk: olen kliimastreikijatele teinud ettepaneku rääkida asjast sisuliselt, aga siiamaani pole neil seda soovi olnud

Kokk põhjendas, et enne kui ta keskkonnateemalisi kommentaare jagama hakkab, tahab ta end asjaga võimalikult hästi kurssi viia ja lubas, et nüüdsest hakkab teda varasemast rohkem pildis nägema.

Kokk usub sellesse, et kliimasoojenemisel on kindlasti oma seos ka inimestel. "Me sõidame autodega, meil on tehased. Kindlasti annab inimene oma panuse, aga kui suur see on..," arutles Kokk.

Lisaks rääkis Kokk, mida ta keskkonnaministrina juba teinud on ja mida plaanib teha, aga ka sellest, missugused on tema suhted olnud kliimastreikijatega.

