VIDEO ja FOTOD | Bussitäis staare saadeti prügilasse

Maailmakoristuspäeva Eesti eestvedaja Mart Normet selgitas, et ekskursiooniga kavatseti kasvatada inimeste teadlikkust tarbimises, raiskamise vähendamises ja arusaamast, milline osa jäätmetest on ressurss ja miks prügi sorteerima peaks.

"Kutsusime neid vaatama, mis on tegelikult see prügi hulk, mille me põhjustame ja millega koos me peame elama. Prügi ei ole selline asi, et sa paned ta ämbrisse või prügikotti ära, viskad konteinerisse ja juhtub mustkunst, et prügi kaob ära. Sellist mustkunsti ei ole - prügi jääb koos meiega siia planeedile edasi. Ja nüüd ongi küsimus, kas meil õnnestuks, palun, seda prügikogust vähendada, sest vastasel juhul me upume oma sita sisse ära," rääkis Normet.

Laupäeval toimuva maailmakoristuspäeva raames korraldatud ekskursioonil osalesid mitmed tuntud ja armastatud Eesti artistid nagu Genka, Lenna Kuurmaa, Kadri Voorand, Ott Lepland, Mick ja Angeelika Pedaja, Erki ja Anna Pärnoja, Saara Pius, Evelin Võigemast, Stefan, Sissi Benita, Victoria Villig, Sandra Raju ja ka ürituse ametlikud promojad Kristel Aaslaid ja Andres Kõpper.

"Niimoodi koos asja ajades saavutame ühiskonnas ka mingi muutuse," ütles Normet. "Mul on kahju, et meil oli nii vähe kohti - hea meelega oleks kutsunud palju rohkem sõpru," rääkis Normet.

Laulja Sissi Benita sõnul oli ekskursioon reaalsuse šokk, mis pani rohkem prügimajandusele mõtlema. "Kodus võib-olla ei mõtle sellele reaalselt, kuhu see kõik läheb, sest oled oma mugavuse mullis," rääkis ta.

Bussitäie staare prügilasse vedanud Normeti sõnul peaksid sarnaseid ekskursioone teostama ka õppeasutused. "See teadmine peab kiirelt jõudma ka lasteaedadesse, koolidesse ja peredesse," ütles Normet.