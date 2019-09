VIDEO | Genka: kõrrekampaania eesmärk ei ole voodihaigetelt kõrs suust välja rebida

Genka nentis, et ehkki kiitusi kampaania kohta on tulnud kõvasti, siis mõistagi on kümne hea sõna kohta ka kaks pessimisti, kes ei mõista, mis kasu sest kampaaniast on.

"Olid ka need inimesed, kes vajavad kõrsi toitumiks," tõi Genka välja ja selgitas, et ega kampaania eesmärk ei ole voodihaigetel inimestel kõrre välja tõmbamine. "Aga selline massiline mojitode imemine nädalavahetustel läbi miljonite kõrte - see ei ole okei," ütles Genka.

Lisaks rääkis Genka, kust tuli idee kirjutada Toe Tag´i laul "kilekott" ja kui palju prügi jäeti maha Eesti Hip Hop Festivalil. Seda aga vaata lähemalt juba videost!