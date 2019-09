Tänavusel maailmakoristuspäeval osales kaks korda rohkem eestimaalasi kui mullu

Täpsed numbrid selguvad uue nädala keskel, sest lähipäevadel on veel koristamas tuhandeid inimesi.

Prügi suurusjärk, mis loodusest, tänavatelt ja teeveergudelt koguti, on vähemalt 270 000 liitrit. “Sellise koguse prügi mahutamiseks on vaja 1928 tavalist koduõues olevat prügikonterinerit. Kõik leitud konid mahuksid 3600 pooleliitrisesse moosipurki. Suur osa sellest prügist on korjanud lapsed ja noored. See on märgilise tähtsusega,” sõnab Eesti maailmakoristuse juht Mart Normet.

Maailmakoristuspäeva käigus leiti üle Eesti igasugust kraami alates mööblist ja elektroonikast riiete ja pudelikorkideni. “Kuigi tänavu pöörasime tähelepanu väikeprügile, leiti ka traditsioonilisemat prahti nagu rehve, ehitusjääke ja muidugi suures koguses plasti,” täiendab helistamiskeskuse koordinaator Hannele Känd.

Eestlaste algatusel koristavad maailma kümned miljonid inimesed 163 riigis. Maailmakoristuspäev lõpeb Hawaiil Eesti aja järgi umbes südaööl.