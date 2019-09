OTSESAADE JA -BLOGI | Lõunaks oli kokku korjatud juba üle poole miljoni suitsukoni!

Täna tehakse taas ajalugu. Mullu panid eestlased maailma suurima kodanikuaktsioonina esimest korda ajaloos mitusada riiki koristama. Tänavu koristab taas terve maailm.

Maailmakoristuspäeva korraldusmeeskonna Eesti staap kolib tänaseks Eesti Päevalehe ja Delfi ühistoimetusse – meilt saab kõige kiiremini teada, kuidas terve Eesti ja planeet Maa järgemööda puhtaks saab.

Kõige värskema ülevaate päeval toimuvast annab neljatunnine Delfi podcast-saade, mida juhivad Eesti Päevalehe ajakirjanik Anette Parksepp ja Delfi Forte ajakirjanik Jan-Matthias Mandri.

Meie otsestuudiosse tulevad eksperdid, kes räägivad Eesti prügimajanduse hetkeseisust ja kõige põletavamatest jäätmeprobleemidest nii maal, metsade all kui ka meres. Kohal on ka keskkonnaminister Rene Kokk.

Lisaks on külla oodatud keskkonnasõbralikud staarid nagu Kristel Aaslaid, Genka, Saara Pius ja Noep, kes räägivad, kuidas nemad oma väikeste tegudega loodust säästa üritavad.

Stuudios on kohal ka maailmakoristuspäeva korraldajad, eesotsas Mart Normetiga, samuti räägime inimestega koristuspaikades üle Eesti.

Nii hoiame otse silma peal, kuidas terve Eesti puhtamaks saab! Otsesaate teise osaga jätkatakse juba kell 13 Delfi TV-s!

OTSEPILT STAABIST: Hea näide, kuidas käituda jäätise topsidega. Tuleb topsik kenasti puhtaks pesta, et see siis pakendina sorteerida!

Olulist infot statistikaametilt! https://www.facebook.com/Statistikaamet/photos/a.10150204803870461/10162368200575461/?type=3&width=500

Saku õlletehase töötajad leidsid Männiku metsadest ka enda logoga plasti! https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/photos/a.465903750686489/465904620686402/?type=3&width=500

Pikavere lapsed on teinud tubli tööd! https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/photos/a.465902024019995/465902297353301/?type=3&width=500

View this post on Instagram Maailmakoristuspäev 2019 World Cleanup Day 2019 Nagu pärilselt suitsetajad?!?!? Meetri kaugusel prügikastist on kümneid ja kümneid konisid. Nii raske on prügi õigesse kohta panna? #maailmakoristuspäev #maailmakoristuspäev2019 #worldcleanupday2019 #worldcleanupday #teemetartupuhtaks #fujitsuestonia A post shared by Kristi Leping (@kristitudi) on Sep 21, 2019 at 2:00am PDT

Peaminister Jüri Ratas näitas eeskuju ja käis sörkides koristamas! Moodsas maailmas nimetakse seda ploggimiseks! View this post on Instagram Tänane maailmakoristuspäev pakkub kahte head asja korraga: sörkides koristamist. #WorldCleanUpDay #Eesti #loodus #puhtus #plogging #💚 A post shared by Jüri Ratas (@ratasjuri) on Sep 21, 2019 at 12:53am PDT

https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/posts/465907360686128#w=500

Ka need, kel elu ühel või teisel moel hammasrataste vahele jäänud, andsid eeskujulikult oma panuse!https://www.delfi.ee/news/paevauudised/maailmakoristuspaev/video-tallinna-sotsiaaltookeskus-korrastas-oismae-tiigi-umbrust-ka-kahe-suitsukoni-korjamisega-muudame-maailma-paremaks?id=87500481

Unipiha põhikool näitab eeskuju ka prügi sorteerimisega! https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/photos/a.465908450686019/465908650685999/?type=3&width=500

SUURED UUDISED! EESTIS ON KOKKU KORJATUD ÜLE POOLE MILJONI KONI! Ühte pooleliitrisesse purki mahub 200 KONI. Hetke seisuga (kl 12.25) on kokku on kogutud 1582 liitrit konisid. See on kokku 632 800 tükki... ja see kasvab veel jõuliselt! :( Koni on puhas sünteetika... see laguneb tänase ilmaga mikroplastiks... mürke täis... Siit ka põhjus, miks me keskendume sellele prügile, mis on väike ja "nähtamatu". https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/posts/465985407344990&width=500

Saarepeedi kooli esimene ja neljas klass koristasid Saarepeedi discgolfirada. Tegijate sõnutsi tekitas prügi korjamine lausa hasarti. Hakati võistlema: kes leiab kõige rohkem prügi? Ka õpetaja paluti jalgupidi külma vette prügi otsima, sest eesmärk polnud ainult maapinda puhastada. :) https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/photos/a.465910577352473/465910617352469/?type=3&width=500

Kaiu põhikooli õpilased koristasid juba üleeile. Kõige enam leiti klaastaarat, mis oli välimuse järgi juba pea 10 või rohkem aastat seal vedelenud. Kõige omapärasemad leiud: kondoomipakid, kasutatud rasedustestid... Samuti eri tükke vanadest kilekottidest, roostetanud plekk-karpidest, natuke pappi, hunniku Makroflexi pudeleid, vana labidat ja muud huvitavat. https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/photos/a.465912407352290/465912450685619/?type=3#w=500

https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/photos/a.465915434018654/465915480685316/?type=3#w=500

Vinni-Pajusti gümnaasiumi tublid teatavad, et konisid korjati kokku kohe kaks suurt kotitäit!https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/photos/a.465917707351760/465917727351758/?type=3#w=500

Eeskujulik lugu Taimaalt, kus kolm Eesti noormeest koristasid mõne tunniga terve kauni ranna puhtaks! Loe lähemalt:https://www.delfi.ee/news/paevauudised/maailmakoristuspaev/fotod-taimaal-maailma-koristavad-eestlased-andsid-kohalikele-eeskuju-nii-monigi-haaras-reha-ja-laks-randa-riisuma?id=87500357

Saime fotod Võhma koolist, kus 6. ja 7. klassi õpilased koos õpetaja Pilvi Ailtiga koristasid Võhma linnas parki!<script type="text/javascript" rel="gallery" src="//g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=251137"></script>

Genka rääkis stuudios päris mitmel huvitaval teemal! Kust tuli idee kirjutada Toe Tag´i laul "Kilekott"? Kui palju prügi jäeti tema korraldatavale Eesti Hip Hop festivalile? Kuidas on mõjunud kõrrevastane kampaania? Neile kõigele saad vastuse siit:http://www.delfi.ee/a/87500277

Mart Normet rääkis Delfi otsesaates väikeprügi koristamise olulisusest ja sellest, kui palju pahandust võib tekitada üksainus suitsukoni. Vaata lähemalt videost!

TalTechi tantsutüdrukud üllatasid staabilisi akrobaatika saatel magusa kingitusega! Vaata lähemalt videost!

Otsesaates kõlas ka Toe Tag´i laul "Kilekott" ja stuudios on Genka, kes selgitas, kust ta selle loo kirjutamiseks inspiratsiooni sai - nimelt jäi tal suu ammuli, kui sai teada, mida kilekott loodusele teeb.Laul siin:https://www.youtube.com/watch?v=6RvjJIDGm_E

Delfi selgitab, kas plastkõrte vältimisega saad ka maailma säästa!

View this post on Instagram Maailmakoristuspäev #maailmakoristuspäev #maailmakoristuspäev2019 #worldcleanupday #worldcleanupday2019 #visitparnu #pärnu A post shared by Marie (@marievirta) on Sep 20, 2019 at 2:08pm PDT

View this post on Instagram Pink gloves on & to the rescue! We have no planet B, ppl, so let’s clean this one up. 🌍 #maailmakoristuspäev #worldcleanupday2019 A post shared by Riin Rehemaa (@riinrehemaa) on Sep 21, 2019 at 12:06am PDT

https://twitter.com/imrekaas/status/1175299266463633408

Ilm ei ole tõepoolest täna mitte igal pool koostööaldis, aga kellele on väike vihmasabin kunagi liiga teinud? https://twitter.com/karmen__nolvak/status/1175307202523029504

Tänavusel maailmakoristusel on fookusesse võetud väikeprügi. Näiteks suitsukonid. Mart Normet ütles, et koolides korraldatud koristuste tulemused loetakse üle - tõenäoliselt saadakse teada, mitu koni umbes-täpselt maailmakoristuse raames üles korjati!

On sul ka sõna sekka öelda? Räägi kaasa sotsiaalmeedias #maailmakoristuspäev #minakoristan

Jaa saade on alanud!

Peagi on algamas otseülekanne! Hea lugeja, kui ka sina võtad osa maailmakoristuspäevast, saada meile pilte, videosid ja kirjeldusi aadressil vihje@delfi.ee!

Kerge pildiline tagasivaade veel teisipäeva - vaata, kes kõik prügilasse veeti! https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=250999

Kuidas säästa maailma ja oma rahakotti? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/maailmakoristuspaev/prugivabalt-elav-naine-jaatmeteta-elu-saastab-40-rahast?id=87499155

Toimekad noored panevad saadet kokku. Otsesaade alustab juba kell 10 hommikul Delfi TV-s - kindlasti tasub vaadata! Seda juhivad Eesti Päevalehe ajakirjanik Anette Parksepp ja Delfi Forte ajakirjanik Jan-Matthias Mandri. Pildil poseerivad ka saate toimetaja Maarja Pakats ja meie tänane püstolreporter, tunnustatud noorajakirjanik Joosep Tiks!

Esimesed unised staabilised on juba toimetamas!

Aga mõned otsustavad tänavaid konidest säästa, arvates, et neid kanalisatsiooni visates on loodus säästetud. See pole aga sugugi tõde ja selle kohta saab lähemalt lugeda siit! Kindlasti jaga lugu ka oma tuttavatele suitsetajatele!https://epl.delfi.ee/uudised/kanalisatsiooni-visatud-suitsukoni-jouab-otse-merre?id=87416143

Oled kunagi mõelnud, kui palju suitsukonisid on tänaval? Sind on alati painanud küsimus, kui palju suudaksid neid korjata ühe tunniga? Vastuse leiad juba siit videost!

Vaata ka lustakat videod, kuidas bussitäis staare viidi teisipäeval prügilasse! Mida nad seal tegid ja kuidas seal haises - seda kõike näed juba liikuvast pildist!

Täna on siis maailmakoristuspäev ja mõistagi käib kõige kibedam töö sel päeval Delfi ja Eesti Päevalehe toimetuses. Hoiame püsti otseblogi otse Eesti staabist!Algatuseks tasub lugeda Anette Parksepa suurt lugu Läänemere reostumisest. https://epl.delfi.ee/uudised/laanemeri-lambub-ja-see-on-sinu-suu?id=86585721