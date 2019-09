BLOGI | Maailmakoristuspäeva kõige pingelisem töö käib täna Eesti Päevalehe ja Delfi toimetuses

Täna tehakse taas ajalugu. Mullu panid eestlased maailma suurima kodanikuaktsioonina esimest korda ajaloos mitusada riiki koristama. Tänavu koristab taas terve maailm.

Maailmakoristuspäeva korraldusmeeskonna Eesti staap kolib tänaseks Eesti Päevalehe ja Delfi ühistoimetusse – meilt saab kõige kiiremini teada, kuidas terve Eesti ja planeet Maa järgemööda puhtaks saab.

Kõige värskema ülevaate päeval toimuvast annab neljatunnine Delfi podcast-saade, mida juhivad Eesti Päevalehe ajakirjanik Anette Parksepp ja Delfi Forte ajakirjanik Jan-Matthias Mandri.

Meie otsestuudiosse tulevad eksperdid, kes räägivad Eesti prügimajanduse hetkeseisust ja kõige põletavamatest jäätmeprobleemidest nii maal, metsade all kui ka meres. Kohal on ka keskkonnaminister Rene Kokk.

Lisaks on külla oodatud keskkonnasõbralikud staarid nagu Kristel Aaslaid, Genka, Saara Pius ja Noep, kes räägivad, kuidas nemad oma väikeste tegudega loodust säästa üritavad.

Stuudios on kohal ka maailmakoristuspäeva korraldajad, eesotsas Mart Normetiga, samuti räägime inimestega koristuspaikades üle Eesti.

Nii hoiame otse silma peal, kuidas terve Eesti puhtamaks saab! Otsesaade alustab juba kl 10 hommikul Delfi TV-s.

Maailmakoristuspäev

Kerge pildiline tagasivaade veel teisipäeva - vaata, kes kõik prügilasse veeti! https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=250999

Kuidas säästa maailma ja oma rahakotti? https://www.delfi.ee/news/paevauudised/maailmakoristuspaev/prugivabalt-elav-naine-jaatmeteta-elu-saastab-40-rahast?id=87499155

Toimekad noored panevad saadet kokku. Otsesaade alustab juba kell 10 hommikul Delfi TV-s - kindlasti tasub vaadata! Seda juhivad Eesti Päevalehe ajakirjanik Anette Parksepp ja Delfi Forte ajakirjanik Jan-Matthias Mandri. Pildil poseerivad ka saate toimetaja Maarja Pakats ja meie tänane püstolreporter, tunnustatud noorajakirjanik Joosep Tiks!

Esimesed unised staabilised on juba toimetamas!

Aga mõned otsustavad tänavaid konidest säästa, arvates, et neid kanalisatsiooni visates on loodus säästetud. See pole aga sugugi tõde ja selle kohta saab lähemalt lugeda siit! Kindlasti jaga lugu ka oma tuttavatele suitsetajatele!https://epl.delfi.ee/uudised/kanalisatsiooni-visatud-suitsukoni-jouab-otse-merre?id=87416143

Oled kunagi mõelnud, kui palju suitsukonisid on tänaval? Sind on alati painanud küsimus, kui palju suudaksid neid korjata ühe tunniga? Vastuse leiad juba siit videost!

Vaata ka lustakat videod, kuidas bussitäis staare viidi teisipäeval prügilasse! Mida nad seal tegid ja kuidas seal haises - seda kõike näed juba liikuvast pildist!

Täna on siis maailmakoristuspäev ja mõistagi käib kõige kibedam töö sel päeval Delfi ja Eesti Päevalehe toimetuses. Hoiame püsti otseblogi otse Eesti staabist!Algatuseks tasub lugeda Anette Parksepa suurt lugu Läänemere reostumisest. https://epl.delfi.ee/uudised/laanemeri-lambub-ja-see-on-sinu-suu?id=86585721