Noorteinfo töötoas saab rahatarkust õppida

Eriti on puudu praktilisest kogemusõppest, kus noor paneb iganädalaselt kirja oma tulud ja kulud ning reguleerib oma rahadega ümber käimist. Seda on tänapäevases ühiskonnas eriti oluline õppida ja nii ka oma ostukäitumist kontrollida, sest igal pool on palju ahvatlusi ning asju ja teenuseid saab osta ainult mõne nupuvajutusega. Noorte suur huvi rahatarkuse ja investeerimise teemade vastu tuli välja ka noorteinfo teemalises küsitluses, millele vastas üle 300 noore üle Eesti (vt SIIT).

Küsitluste tulemuste põhjal üles ehitatud noorteinfo töötuba on loodud nii, et noor saab aru peamistest rahaga seotud mõistetest näiteks tulu, kulu, maksud, eelarve ja muud mõisted. Seejärel õpitakse koostama pere eelarvet. Lõpuks käsitletakse läbi taskuraha kogumise, säästmise, kulutamise ja annetamise seotud mõisteid. Töötoa käigus õpib noor baasteadmisi, kuidas iseenda rahaga mõistlikumalt ümber käia.

Töötuba läbi viies on olnud väga huvitav näha, kuidas noored raha teemast aru saavad. Kahjuks on selgunud ka tõsiasi, et lihtsaid mõisteid ja põhimõtteid ei teata ning eelarve koostamine on noorte jaoks keeruline tegevus. Üks põhjus on kindlasti see, et tegu on matemaatika ja arvutamisega, kuid teine põhjus on see, et igapäevaselt ei tegeleta oma raha planeerimisega ega õpita seda ei koolis ega kodus. Üsna tihti küsivad noored isegi seda, kas on üldse mõtet oma eelarvet planeerida ja sellest kinni pidada, eriti kui nende taskurahana sissetulek on niigi üsna pisike. Vastus on ju üsna ilmselge, et väikeste summadega on planeerimist oma kulude ja tulude kirjeldamist lihtsam alustada. Hiljem tulevikus on eelarvet suuremate rahasummadega lihtsam planeerida ja koostada. Erinevad organisatsioonid, asutused ja ettevõtted peavad eelarve planeerimist ja elluviimist nagunii tegema. Noored, kes alustavad juba iseenda eelarve planeerimisega, on tulevikus kogenenumad ning neil on juba lihtsam organisatsioonide ja projektide eelarvetega toimetada.

Noorteinfo töötoa puhul on alati oluline küsida, kust saab leida raha teema kohta rohkem infot. Eriti oluline on õppida otsima just usaldusväärset infot, sest infot on nii palju ning iga teema kohta on mõni internetileht, blogija või Youtube kanal, kus antud teemat puudutatakse. Üsna tavaline on ka see, et meie e-maili postkasti potsatab mõni kiri, kus pakutakse raha või kutsutakse mõnes tasulises tegevuses osalema. Näiline kiiresti rikastumine on läbi reklaamide muudetud lihtsaks, kuid tagajärjeks on inimeste raha kaotamine läbi petturite, teenuste või asjade läbi, mida meil päriselt vaja ei lähe. Kindlasti tasuks kasutada usaldusväärse ja kvaliteetse info saamiseks riiklike internetilehti ning organisatsioone, kes tegelevad igapäevaselt rahatarkuse teemadega näiteks Rahandusministeeriumi lehed, Maksu- ja tolliameti infokanalid või siis Finantsintspektsiooni tarbijaveeb minuraha.ee . On olemas piisavalt ka häid raamatuid, mis antud teemat käsitlevad nagu näiteks "Tom õpib rahamängu". Kindlasti on oluline osaleda ka teistes noorteinfo töötubades, kus käsitletakse noorteinfo usaldusväärsuse ja kvaliteedi teemat rohkem.