LIVE SAADE #Looniseomaelu | Kes on saatejuhid?

Karl Vilhelm Valter võitis 2017. aastal Rakett 69 saate, olles noorim võitja. Mida selles saates osalemine sinu elus muutis?

See muutis väga palju. Tänu saate võidule sai minust noor avaliku elu tegelane ning tahan seista selle eest, et haridus ja teadus on ägedad asjad. Mu missiooniks on säilitada inimestes lapselikku uudishimu, mis meist paraku tihtipeale välja pekstakse. See on ju nii äge, kuidas süttivad esimese klassi õpilase silmad, kui ta näeb midagi, mis teda päriselt huvitab. Tähtis on, et see säde jääks alles. Mina tahaksingi, et kogu ühiskond ärkaks igal hommikul uudishimuga: mida maailm meile täna toob?

Kuidas oma ajupotentsiaalist maksimum võtta?

Aju tuleb treenida ja seda kasutada, talle ülesandeid anda. Sa võid olla füüsiliselt jube andekas, aga kui sa trenni ei tee, siis rekordeid ei püstita. Sama moodi on ajuga, sul võib olla ükskõik kui hea pea, aga kui sa seda ei treeni ega kasuta, siis pole sellest kasu. Mida rohkem ajusid kasutad, seda rohkem potentsiaali tekib.

Victoria Villig on suunamudija, kellel on nii Instagramis kui Youtube’is üle 50 000 jälgija. Kokku on Victorial praegu neli kanalit: Victoria Villig, Planeet Vicky, YouChikid ja podcast Kirsitšilli. Põhifookus on vlogikanalil “Planeet Vicky”. Tema põhiteemaks on tervislik ja aktiivne elustiil, mis väljendub retseptide ja treeningute kajastamises.

Victoria on mõelnud anda välja suisa oma kokaraamatu, sest peab end osavaks tervislike toitude valmistamises: "Mõtteid on palju ja tahaks aina midagi uut katsetada, et seda ka jälgijatega jagada." Siinkohal toob Victoria välja oma iseloomu eripära: " Olen üsna püsimatu ja alati vaheldust otsiv. Näiteks olen treeningutes ära proovinud kõik alates rahvatantsust ja ratsutamisest kuni kergejõustiku ja jalgpallini välja, et leida see päris oma suund. Kui mulle miski ei meeldi, siis tüdinen sellest kiiresti ja hakkan otsima alternatiive.” Ta leiab, et kärsitus on teisalt ka hea, sest paneb pidevalt otsima uusi väljakutseid ja ennast arendama. Youtuber'i ja suunamudija töö on talle seni pakkunud piisavalt väljakutseid ja vaheldusrikkust, nii et ta ei kibele praegu alternatiive otsima.

