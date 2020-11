LIVE saade | #Looniseomaelu - esinevad Liis Lemsalu ja Villemdrillem

Liis Lemsalu ei vaja tutvustamist. Ta on ilus, ta on nunnu, ta on võitnud "Eesti otsib superstaari" saate, ta on aasta parim naisartist ja nii paljut veel, et internet saab enne otsa, kui kõik üles loetletud jõuame.

Villemdrillem on värskem arstist eesti muusikamaastikul. Aga juba hoiab vanade kaladega kätt pulsil ja on andis samuti välja karantiiniaja loo "sumsum". Laiema avalikkuse teadvusesse jõudis ta koostöös räpigrupiga 5MIINUST tehtud looga "Paaristõuked".

Liis Lemsalu on osalenud läbi aegade erinevates noorte projektides. Samuti on ta osalenud väga menukas perefilmis "Eia jõulud Tondikakul".

Villemdrillemi uusim lugu:

